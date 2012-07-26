希腊未来12-18个月退出欧元区机率已升至约90%--花旗

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透米兰7月26日电---美国花旗银行周四在报告中称,希腊未来12-18个月退出欧元区的机率已升至约90%,而且称希腊很可能会在未来两到三个季度里退出欧元区.
该报告称,花旗银行预计,意大利和西班牙将正式欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)寻求援助,而先前西班牙政府已要求援助该国银行业,该份报告的日期为7月25日,於周四通过电子邮件传播.
花旗的分析师之前预计,希腊退出欧元区的机率为50-75%.
"我们仍对欧元区危机持悲观态度,"花旗的分析师谈到.
"未来数年,欧元区最终可能面临这样的局面,某些国家(希腊)退出欧洲经济暨货币联盟(EMU),巨额的主权债务及银行债务重组(葡萄牙、爱尔兰,最终可能还会有意大利、西班牙和塞浦路斯),以及有限地分摊财政负担."
花旗称,其预计希腊退出欧元区,加之欧元区二线国家的经济表现疲弱,会导致欧元区内国家的主权评级在未来两到三季进一步被下调.
花旗预计,至少一家主要的评级机构会把奥地利、比利时、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、荷兰、葡萄牙及西班牙的评级下调至少一个级距.
欧元区之外,花旗预计,美国和日本的评级均将在未来两到三年里被下调一个级距.同期英国可能失去AAA评级,因为该国经济表现疲弱,而且财政状况下滑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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