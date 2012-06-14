希腊人在选举前提款储粮以备不测

5月16日，两名男子在雅典市中心的自动取款机提取现金。在周日惊心动魄的选举到来之前，希腊人纷纷从银行提出现款，并大力储备粮食。许多市民担心选举的结果将导致该国退出欧元区。 REUTERS/Yannis Behrakis

* 希腊人在选举前从银行提款并储存粮食

* 民调结果加深对希腊退出欧元区的忧虑

路透雅典6月13日电---在周日惊心动魄的选举到来之前,希腊人纷纷从银行提出现款,并大力储备粮食.许多市民担心选举的结果将导致该国退出欧元区.

银行业人士表示,每日有多达8亿欧元的存款从大银行提走,零售商称,这些提走的钱有部分用於购买面食和罐头食品,以备食物短缺之虞,因有传言称,激进左派领导人可能在选举中胜出,让希腊退出欧元区的忧虑日甚一日.

最後一次公布的民调结果显示,拥护救助方案的保守派新民主党与要求取消援助协议的左翼激进联盟党(SYRIZA),两者的支持率并驾齐驱.

随着选举的迫近,公布民调结果已在法律上被禁止,随之而来的是消息真空,各党派人士透露的"秘密调查"结果相互矛盾.

周二有传言称,SYRIZA大幅领先.

"胡说,"一家非常有名的民调机构匿名表示,"我们的调查显示,继上次公布民调结果後情况没有很大改变.各个政党可能为了提高优势而故意透露出这些数字."

该民调机构称,投票比例是出现了一些整固,因选民将投票从较小政党转向新民主党和SYRIZA,不过未下定决心的选民规模仍异常庞大,很难预计大选结果.

两大政党均表示希望希腊留在欧元区,不过SYRIZA已经誓言撕毁3月达成的救助协议.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)警告希腊必须遵守援助协议的条件,否则将中断救助金.目前希腊的现金仅够再维持数周.

**两难问题**

新民主党对选民表示,他们必须在欧元和希腊货币之间做出选择.SYRIZA则承诺停止实行撙节举措.

由於担心希腊财政将崩溃并退出欧元区,过去两年希腊的银行存款缓慢流失.希腊央行数据显示,2011年该国的银行存款缩水约17%或354亿欧元(约合444亿美元),截至今年4月底,存款余额为1,659亿欧元(2,081亿美元).

银行家表示,选举前存款流失的速度加剧,过去几天大型银行每天合计流失5-8亿欧元存款(6.25亿-10亿美元),中小型银行存款流失速度介於每天1,000-3,000万欧元(1,200-3,600万美元).

"这包含现金提领、电汇转帐,和将资金投入货币市场基金、德国公债、美国公债及欧洲投资银行(EIB)债券."一名要求匿名的银行家称.

零售商表示,消费者在囤积不易腐坏的食物,在此同时,几乎其他所有商品的销售都大幅减少,因希腊经济连续第五个年头衰退,令现金匮乏的人民无余钱可花用.

"人们对重新使用德拉克马(希腊原本的货币)的可能感到恐惧,有些人认为还是得多储备一些存粮."ESEE零售联盟负责人Vassilis Korkidis说.

"这太过头了,我们不应恐慌.在食橱里储存食物并不表示我们就能躲过危机."他说.(完)

--编译 郑茵/杜明霞/张若琪;审校 艾茂林/程琳

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