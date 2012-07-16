广州药业称鸿道集团申请被驳回 王老吉商标争夺战结束

路透上海7月16日电---中国知名商标--王老吉的争夺战终於结束.据广州药业股份有限公司(600332.SS)(0874.HK)周一公告,北京市第一中级法院已裁定驳回鸿道集团要求撤消有关王老吉商标的仲裁裁决的申请,而且该裁定为终裁裁定.

2000年,广州药业母公司广药集团与鸿道集团签订商标许可协议,商标租期至2010年5月.之後鸿道集团高层通过非正当手段签署商标延期协议,将商标租期延至2020年.今年5月9日,中国国际贸易仲裁委员会裁决,关於商标许可延期的协议无效,判定鸿道集团停止使用"王老吉"商标.

不过近日鸿道集团又出具一份商标许可协议,称目前使用王老吉商标尚在有效期.广药方面回应称,该协议是上述延期协议的附属备案合同,若延期协议无效,则备案合同亦将无效.

王老吉是目前国内最知名的凉茶品牌,鸿道集团在租用该商标後,将其打造成一个价值逾一千亿元人民币的品牌.在广药集团5月初步胜诉後,广州药业股价大涨,累计涨幅达九成.

广州药业A股上周五收报30.69元.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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