广州药业称鸿道集团申请被驳回 王老吉商标争夺战结束

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海7月16日电---中国知名商标--王老吉的争夺战终於结束.据广州药业股份有限公司(600332.SS)(0874.HK)周一公告,北京市第一中级法院已裁定驳回鸿道集团要求撤消有关王老吉商标的仲裁裁决的申请,而且该裁定为终裁裁定.
2000年,广州药业母公司广药集团与鸿道集团签订商标许可协议,商标租期至2010年5月.之後鸿道集团高层通过非正当手段签署商标延期协议,将商标租期延至2020年.今年5月9日,中国国际贸易仲裁委员会裁决,关於商标许可延期的协议无效,判定鸿道集团停止使用"王老吉"商标.
不过近日鸿道集团又出具一份商标许可协议,称目前使用王老吉商标尚在有效期.广药方面回应称,该协议是上述延期协议的附属备案合同,若延期协议无效,则备案合同亦将无效.
王老吉是目前国内最知名的凉茶品牌,鸿道集团在租用该商标後,将其打造成一个价值逾一千亿元人民币的品牌.在广药集团5月初步胜诉後,广州药业股价大涨,累计涨幅达九成.
广州药业A股上周五收报30.69元.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。