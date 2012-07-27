下半年加强房地产信托风控--银监会

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京7月27日电---中国银监会主席尚福林表示,严格控制过热地区和高负债房地产企业贷款规模,下半年要继续强化房地产贷款风险防控,加强房地产信托风险管理.
周五刊登在银监会的新闻稿引述尚福林的话,下半年要积极支持保障房等合理住房信贷需求,重点支持以省级平台为主开展的公租房、廉租房、棚改房等三类保障房建设,支持中低价位、中小套型普通商品房建设,优先办理居民家庭首套真实自住购房按揭贷款.
数据显示,截至6月末,保障性安居工程贷款余额5,813亿元人民币,同比增长54.3%,比各项贷款平均增速高38.4个百分点.
"严禁银行从业人员充当资金中介或直接参与民间借贷,严防信贷资金通过各种途径流入民间借贷市场."尚福林并称.
此外,尚福林并强调,要多渠道拓宽银行资本补充来源,优化资产结构,控制风险资产规模;着力加快差异化战略转型,全面加强风险定价能力建设.(完)
更多详情,请点选中国银监会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。