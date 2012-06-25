普通策略回报低 对冲基金另辟蹊径

* 对冲基金投资者表示,普通策略回报不佳

* 期望通过更多非常规的载体实现更高回报

* 2011年基金平均亏损5.3%,而同期标准普尔500指数上涨2.1%

路透伦敦6月22日电---持有主流对冲基金,连连蒙受亏损的投资者现在另辟蹊径,考虑一些奇异的另类策略.

到底有多奇异呢?押注涉嫌欺诈而被调查的中国企业的投资组合,或是在电力市场进行价格套利的基金,这些听上去怎麽样?

本周在摩纳哥举行的GAIM对冲基金会议上,关於哪里能产生回报的问题,投资者纷纷表示无解.其中很多人认为比如德国公债和美国公债等所谓的安全投资估值过高,而股市又似乎波动过大.

所以投资者在考虑针对特殊领域的基金就不足为奇了.这些基金的获利与整体市场趋势关系没那麽大,更多地是取决於基金经理的专业水平.

会议上的一位对冲基金投资者表示,他通过投资一系列艰涩难懂的基金,实现双位数的回报率,比如那些进行电价套利的基金,基金经理利用电价波动,通过买卖电来实现盈利,还有那些针对期权价格波动进行交易的基金.

他表示,"主流策略:多空仓股票、事件驱动、不良资产、信贷、商品交易顾问(CTA)、全球宏观"的回报前景"对於我们来说,非常没有吸引力",相反他考虑的是相对小众的领域.

"总体来说,在我们看来世界处於饱和状态,"这位投资者说."基本上我不希望去人多的地方凑热闹."

他还持有做空身陷欺诈丑闻的中国企业股票的基金,以及从事融券收费业务的基金.

另外一个例子:英国银行巴克莱(BARC.L)的养老基金则在关注次撒哈拉非洲地区快速增长经济体的投资,以及涉足再保险行业的对冲基金.

养老基金带来"巨灾债券"需求的同时,Dan Loeb、Steve Cohen、John Paulson等知名基金经理最近顺势成立了再保险公司.

在自然灾害发生,业内出现巨额赔付金额之後,再保险价格通常会跳涨,资金相对不太充裕的再保险公司被迫缩减开支,使得其它同业有机可乘,收取更高的保险费用.

"这真的是不相关的,"巴克莱投资长Tony Broccardo表示.他指的是产业的价格水平和传统股市或债市的关连性有多小.

"在这些大事中的一件事发生後,证券的定价变得更有利於我们."

**真正的价值**

根据Hedge Fund Research,要找到新的策略--特别是那些在股市下跌时不会亏钱的策略,在2011年之後变得更加困难.2011年基金平均亏损5.3%;标准普尔则上涨2.1%.

该研究机构表示,有些最受欢迎的策略表现尤其不佳.押注股票涨跌的多/空股票型基金平均亏损8.4%.

"随着产业愈加成熟,愈来愈难找到真正的价值,"一知名对冲基金高层主管对路透表示.该人士要求匿名.

与会代表尤其不满多空股票型基金.

然而要找出另类标的可能需要技巧.

"当前要找出一堆无吸引力的(资产)很容易."Grosvenor Estates投资长Ian Prideaux称.Grosvenor Estates为英国西敏公爵家族管理资金,西敏公爵是全英最有钱的人之一.

会议中,对冲基金向大约30位好奇的代表大力推销其特殊利基策略.

这些基金包括Athanasios T. Ladopoulos管理的Directors Dealings Fund,该基金试图追踪企业董事的股票买卖模式,因相信在涉及主管对其本身公司实力的真正想法时,他们会为了自己的荷包而表达意见(买或卖股).

基金都承认,尽管部分利基策略风险很大,但一旦所追求的与众不同的策略成功,带来的回报也十分庞大.(完)

--编译 白云/戴素萍/张若琪;审校 侯向明/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。