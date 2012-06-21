希拉里：中国正采取行动减少伊朗原油进口

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透华盛顿6月20日电---美国国务卿希拉里克林顿周三称,中国正在采取行动削减伊朗石油进口,跟随印度、日本和韩国的步伐.此前印、日、韩三国进入美国对伊制裁豁免国名单.
美国已经向一些主要国家授予对伊新制裁的豁免权.新制裁或於6月28日启动,意在透过减少伊朗石油出口销售,迫使该国放弃核武研制.
中国迄今尚未取得美国的豁免权,但希拉里周三暗示称可能有此打算.伊朗出口原油的五分之一销往中国.
"我们见到中国缓慢但确实地采取行动,"希拉里在与前国务卿贝克(James Baker)会面时说.
"我必须依照美国法律,证实各国是否在减少购买伊朗原油,我能够证实的是,印度、日本和韩国削减了购买,"希拉里说.
"而且我们认为,基於最新数据,中国也在朝着那个方向行动,"希拉里说.(完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
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