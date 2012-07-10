希拉里称蒙古是民主模范 暗批中国

2012年7月9日，美国国务卿希拉里在乌兰巴托与蒙古总理巴特包勒德会面。 REUTERS/Stringer

路透乌兰巴托7月9日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周一将蒙古称为亚洲的民主模范，并暗批中国。

希拉里回忆了1995年作为美国总统夫人访问蒙古的情景，她称蒙古在过去22年进行了一系列成功的议会选举。蒙古与俄罗斯和中国相邻。

“与当初一样，我依然深信蒙古堪称范本，令人鼓舞，”她在蒙古政府大楼发表讲话时说。

随着矿业投资增加，乌兰巴托弥漫着新兴都市的繁荣气息，建筑工地四处可见，还有奔驰经销店和LV专卖店。不过，也有民众抱怨该国领导人未能更好地实现共同富裕。

希拉里以缅甸等国家的改革为例，对亚洲的民主和政府治理提出了看法。

“他们与那些继续抵制改革的政府形成了鲜明对比，後者整天忙于限制民众接触思想和信息，禁锢他们表达观点，剥夺公民选择领导人的权利，他们的治理缺乏责任心，破坏国家经济进步，并将财富据为己有，”希拉里说。

“希望开放商业却限制言论自由的国家，会发现这一做法将付出代价：创新被扼杀，企业家精神被打压，而它们对於可持续增长至关重要。”

希拉里在讲话中没有指明具体国家，但似乎部分暗指中国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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