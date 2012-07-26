历史表明欧元解体言之过早

* 脆弱的欧元区有引爆最终危机之虞

* 希腊或退出及西班牙若纾困可是能引爆点

* 1992/1993年欧洲汇率机制危机表明政治意愿是关键

* 欧洲央行需要有无限火力,单靠纾困基金还不够

撰稿 全球经济记者魏伦 编译 程琳/张明钧/王翔琼/艾茂林

路透伦敦7月25日电---面对不绝于耳的希腊退伙言论,和债市对西班牙问题的恐慌,欧元命运可能又要悬在半空.

在希腊退欧("Grexit")和魂惊西班牙("Spanic")之後,难道欧元末日("Eurover")真的要来了吗?

毫无疑问,欧元似乎处於被市场推向瓦解的危险中,现在欧元区国家之间的借债成本简直有天壤之别.西班牙公债收益率(殖利率)持於欧元问世後高位,因为投资者信心烟消云散.而德国两年期公债与荷兰12个月期国库券都是负收益率.

成员国经济状况间的差别也空前之大,让投资者更添一层担忧.

但是,假如欧元区真的分裂,也是因为缺乏政治意愿,而不是因为缺乏解决问题的政策方案.

"欧元区的完整性会不会走到被破坏到难以回头的地步?"摩根大通分析师David Mackie说道.

"从技术角度讲,我认为这种情况不会发生,因为目前资本市场发生的所有事情都能轻易逆转,"Mackie补充道,"这个货币同盟解不解体不是金融市场说了算的."

这是因为必要时候,欧洲央行会像所有央行一样无限制的扩大资产负债表,或者说印钞,以此来限制资本外逃,或者可以买入问题国家的债券.

如果欧洲央行利用有限的外币储备来锁定一个固定汇率,情况又会不同.19年前的这个月,法国和西班牙央行就这麽做.

**即兴演出之能手**

在1993年7月30日周五,法国法郎及西班牙比塞塔遭逢强烈抛盘,卖压之大让两国央行俯首称臣,没有办法再守住欧洲汇率机制(ERM)的汇价底线;ERM即为欧元的前身.

英国已在1992年9月因为遭到索罗斯(George Soros)等投资人攻击而永久退出ERM,当时意大利的ERM成员资格则遭到中止.

若当时法国走上和意大利同样道路,甚至遭逢贬值的轻微耻辱,将对1992年3月签署的马斯垂特条约中经济和货币同盟造成重大打击.推行欧元的计画若没有遭到弃置,也会较原定时程1999年延後.

该怎麽办呢?在周日布鲁塞尔一场通宵达旦的危机会议中,各国财长提出了灵巧的妥协方案:就乾脆调整目标区间,扩大ERM允许的交易区间至中间汇率的上下15%,之前波动区间则为上下2.25%.

这个策略奏效了.法国法郎的抛压不久後便消退,因市场参与者认知到,他们没有足够的银弹来测试各国央行扞卫扩大後交易区间的能耐.单一货币的梦想仍未破灭.

这起事件中至少有两个教训可以为解决当前危机有所借鉴.首先,市场危险地低估了欧洲菁英在面临重大危机时的政治决心,当他们没有退路的时候,仍做出必要举措来支持欧元.

欧洲央行12月和2月提供了1万亿(兆)欧元低成本三年期融资,上月又原则上同意欧元区整体的监管机制,则是进一步证明了上述论点.

其次,当央行干预时,其必须运用万夫莫敌的武器.

就如同1990年代初期攻击ERM的投机客知道英国和法国央行并没有深不见底的外汇储备,当前市场人士也知道欧元区援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)及雏形中的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)--的资源相当有限.

美银美林分析师Laurence Boone表示,如果他们着手购买西班牙或意大利债券来拉低收益率,市场则会开始估算他们的资金能维持多久.

"所以在EFSF/ESM资金告罄及债券价格应声大跌之前,或许投资者眼下会抓住这次机会来抛售债券,而非留待日後进行.这进而可能造成更广泛的市场跌势,"她在对客户的报告中称.

因此有关加强救助工具火力的几个选项受到热议.实际上他们需要动用欧洲央行的资源:欧洲央行可能买入ESM债券,或赋予ESM银行业务牌照,一如欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三建议的那样.

第一项提议存在争议,第二项提议可能违法.不过伦敦经济学院的经济学教授Paul de Grauwe表示,唯一可行的策略是以欧洲央行为中心.

那是因为欧洲央行作为一家货币发行机构,拥有无限制购买公债的能力,简言之就是量化宽松.

De Grauwe称,实际上欧洲央行应宣布会扞卫西班牙和意大利公债利差的某个上限,例如较指标德国公债收益率高3个百分点.

"若欧洲央行承诺运用其无限制的全部火力来实现这一目标,上述声明是完全能让人信服的,"他在voxEU.org网站发表的文章中指出.

**欧洲的"雷曼"时刻**

目前而言,欧洲央行明显没有承诺动用格罗韦所描述的无限量火力.

尽管一些决策者担心主权债和银行业危机可能威胁到欧元存亡,但多数人认为,增强ESM火力的做法实际上是跨过了禁止央行为政府提供融资的这条红线.

但治理离不开选择.虽然可能不情愿,但欧洲央行管委会或许将被迫及早在牺牲原则和牺牲欧元之间作出选择.欧元区的"雷曼时刻"最早可能在今年秋天来临,到那时决策者必须介入,否则金融系统就有崩溃风险.

希腊的国际债权人或将於9月宣布,希腊贷款协议项下的改革进程严重偏离轨道.

债权人或者要求希腊进一步紧缩财政,否则将拒绝提供更多贷款,这可能将希腊赶出欧元区.

对西班牙来说,揭示真相的一刻也许是10月底,到时候该国必须展期规模超过200亿欧元的到期公债.

西班牙当局已经同意借入多达1,000亿欧元来重整银行业资本,但市场预期,西班牙将会像希腊、爱尔兰和葡萄牙一样,无法售出债券,最终不得不向欧洲和国际货币基金组织(IMF)伸手要钱.

Rabobank资深国际经济分析师Tim Legierse称,欧洲央行会在危机全面爆发时行动,可能承诺某种形式的债务共担,以推动市场对较弱欧元区成员国恢复信心.

作为交换,德国和其他债权国将要求欧洲当局对债务国的政府预算加强监管.

"我们认为,欧洲央行的行动将是通往更为政治化的解决方案途中的一个临时步骤.政治途径不会那麽容易达成..."Legierse说.

摩根大通的Mackie说,西班牙会尽可能推迟全面救助的时间,但可能捱不过今年底,到时候也许会向欧元区援助基金申请预防性信贷额度.

至于希腊,他认为未来至少六到12个月将希腊留在欧元区之内,以避免扩散风险吞噬邻国意大利,是符合债权人利益的做法,即便这意味着要付出更多资金.

"环境非常险恶.我感觉他们能渡过难关,但过程却很难想像,"Mackie说.

1993年7月欧洲汇率机制危机时,同样很难看到出路.(完)

--译文审校 戴素萍/张荻/丁琦

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