港交所与深沪交易所签订协议组合资公司

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港6月28日电---香港交易所(0388.HK)周四称,已於今天与深圳和上海交易所签订合资协议,成立主要业务为金融产品开发相关的合资公司.
港交所的声明称,三家交易所将各出资1亿港元作为合资公司的初始已缴足股本,各自拥有相等股权.
合资公司业务包括开发并对外授权指数交易产品、股票衍生产品等,编制主要以三方市场交易品种为样本的跨境指数.合资公司成立後初期,计划先开发一个以跨境指数为主体的指数系列,并开发以该指数系列为基础的指数产品家族.
港交所预期,各合夥人计划在签订合资协议後三个月内成立合资公司.
在香港回归15周年之际,中国中央政府再度送出"大礼包",出台政策措施以加强内地与香港合作.其中包括支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,进一步丰富香港人民币离岸产品等.证券方面主要重申去年8月开通的计划,包括港交所与沪深交易所成立合营公司、在内地上市的港股交易所买卖基金(ETF),以及在港上市的A股ETF.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。