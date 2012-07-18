奥朗德称叙倒戈将领Tlas现在法国

路透巴黎7月17日电---法国总统奥朗德周二称，本月逃离大马士革的叙利亚将领、总统阿萨德的昔日好友Manaf Tlas现在法国。

Tlas属於在叙利亚国内占多数人口的逊尼派穆斯林，据报导他已在巴黎与家人团聚，但他自倒戈以来一直未曾公开发表讲话，法国官员此前也不愿证实他是否人在法国。

奥朗德与突尼斯总统马尔祖基召开新闻发布会时称：“我们已了解这一情况，他（Tlas）人就在这里（法国）。”

Tlas的父亲与姐姐现居巴黎，他的父亲曾是阿萨德父亲执政时的国防部长，他的姐姐则是沙特一位军火交易商的遗孀。

法国外交部长法比尤斯7月12日曾称，法国已知晓Tlas在与叙利亚反对派商讨推翻阿萨德。

路透周二收到一份未经证实的电邮声明，邮件署名是巴黎的Tlas将军。声明援引这位倒戈人士的话称，他希望看到“建设性的过渡，从而不仅能确保叙利亚统一、稳定和安全，还能满足叙利亚人民的合法诉求”。

Tlas的兄弟Firas和在巴黎的叙利亚反对派人士都无法对声明的真实性予以证实。Tlas在7月6日叛逃後不久就传出过一份署名为Tlas的声明，但随後被证实是假的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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