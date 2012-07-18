奥朗德称叙倒戈将领Tlas现在法国

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透巴黎7月17日电---法国总统奥朗德周二称，本月逃离大马士革的叙利亚将领、总统阿萨德的昔日好友Manaf Tlas现在法国。
Tlas属於在叙利亚国内占多数人口的逊尼派穆斯林，据报导他已在巴黎与家人团聚，但他自倒戈以来一直未曾公开发表讲话，法国官员此前也不愿证实他是否人在法国。
奥朗德与突尼斯总统马尔祖基召开新闻发布会时称：“我们已了解这一情况，他（Tlas）人就在这里（法国）。”
Tlas的父亲与姐姐现居巴黎，他的父亲曾是阿萨德父亲执政时的国防部长，他的姐姐则是沙特一位军火交易商的遗孀。
法国外交部长法比尤斯7月12日曾称，法国已知晓Tlas在与叙利亚反对派商讨推翻阿萨德。
路透周二收到一份未经证实的电邮声明，邮件署名是巴黎的Tlas将军。声明援引这位倒戈人士的话称，他希望看到“建设性的过渡，从而不仅能确保叙利亚统一、稳定和安全，还能满足叙利亚人民的合法诉求”。
Tlas的兄弟Firas和在巴黎的叙利亚反对派人士都无法对声明的真实性予以证实。Tlas在7月6日叛逃後不久就传出过一份署名为Tlas的声明，但随後被证实是假的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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