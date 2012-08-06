香港《经济日报》：中美南海硬碰 擦枪走火风险增

（8月6日社评）

美国发表南海声明向中国施压,显示为争连任的奥巴马在内政不彰下,有意转打中国牌争选票.中国领导层为保十八大交接顺利,领土问题不能退让,加上获美国撑腰的日菲越政客要提振民望势混水摸鱼,各方硬碰恐致擦枪走火.

美国国务院在上周五深夜向中国开火,发声明指中国在南海设三沙市加剧区内紧张.奥巴马在南海问题由幕後走到幕前,相信因11月总统大选逼近,在内政不彰下要改打外交牌争票.找中国作替罪羊,今次南海声明可能是第一枪.

奥巴马向中国开刀可能只是选举考量,11月大选过後,或缓和施压,惟目前中国势难放软态度,原因有二.一是中国领导层在今秋十八大交接,新旧领导人都不希望令民众觉得中央向美国示弱;二是倘北京再退让,势令日菲越等国胃口增大,更肆意抢夺中国利益.

此所以中国反应强烈,外交部在周末紧急召美驻华使节提严正交涉,官方新华社更狠批美国居心叵测.未来3个月,倘奥巴马选情愈加绷紧,加力打压中国,中美关系擦出火花的危机愈高.

另一忧虑是,美国加码插手南海东海,可能令日菲越更大胆玩火,尤其日菲政府民望低企,或借挑衅中国抢分,擦枪走火的风险就更高.亚太安危正系於奥巴马选情,他愈加向中国施压,中美关系愈紧张、日菲越与中国冲突机会愈大,南海与东海凶险易升难跌,各界不得不严加留神.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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