香港《经济日报》：亲权贵远市民 曾荫权咎由自取

去年中国风投资本募资及投资均创历史新高 今年续增--普华永道
路透上海2月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道周四表示，在中国资产管理业务大爆发的大背景下，中国市场上私募股权及风险投资基金等风投资本的募资额和投资额去年均创下历史新高，这种增长趋势今年还将持续。
（6月15日社评）
特首曾荫权昨在立法会自评功过,称竞选承诺几已全实现,惟其民望创新低,明确反映市民认为曾荫权失职,除不满其操守外,亦感他施政不作为,更只亲权贵、远市民,这些都是曾荫权不能辩解蒙混的事实.
曾荫权表明已完成大部分施政承诺,执行上虽有缺失,包括面对贫富差距扩大、房屋等大挑战,但香港在政治、经济、民生三大方面都有坚实进步.曾荫权如此自评,显然与市民的判断有极大落差.
如在经济政策上,曾荫权虽提出六大优势产业,以推动经济转型,但至今未见效果,更遑论为香港经济摆脱遭地产骑劫旧局,带领经济走向新方向.民生方面,市民不止是对高楼价、贫富悬殊,甚至对教育、双非、老人、环境质素等方方面面亦怨声载道.市民感到生活没有改善,部分更觉恶化,作为特首,就是失职.
曾荫权最大缺失,就是虽声言以民为本,但市民看不到他为民之心,仅看到他亲权贵、远市民.候任特首梁振英须汲取教训,政策不但要全面落实关顾民生,更要心系市民、走入群众、细听民情民苦.现时香港客观环境,对新政府施政掣肘甚多,梁振英能否解决如房屋、贫富悬殊等深层次矛盾,仍待观察,惟可以肯定的是,努力後的成绩如何,市民尚可体谅,但若远离市民、漠视民心,那绝对不会得到市民原谅.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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