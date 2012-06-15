香港《经济日报》：亲权贵远市民 曾荫权咎由自取

（6月15日社评）

特首曾荫权昨在立法会自评功过,称竞选承诺几已全实现,惟其民望创新低,明确反映市民认为曾荫权失职,除不满其操守外,亦感他施政不作为,更只亲权贵、远市民,这些都是曾荫权不能辩解蒙混的事实.

曾荫权表明已完成大部分施政承诺,执行上虽有缺失,包括面对贫富差距扩大、房屋等大挑战,但香港在政治、经济、民生三大方面都有坚实进步.曾荫权如此自评,显然与市民的判断有极大落差.

如在经济政策上,曾荫权虽提出六大优势产业,以推动经济转型,但至今未见效果,更遑论为香港经济摆脱遭地产骑劫旧局,带领经济走向新方向.民生方面,市民不止是对高楼价、贫富悬殊,甚至对教育、双非、老人、环境质素等方方面面亦怨声载道.市民感到生活没有改善,部分更觉恶化,作为特首,就是失职.

曾荫权最大缺失,就是虽声言以民为本,但市民看不到他为民之心,仅看到他亲权贵、远市民.候任特首梁振英须汲取教训,政策不但要全面落实关顾民生,更要心系市民、走入群众、细听民情民苦.现时香港客观环境,对新政府施政掣肘甚多,梁振英能否解决如房屋、贫富悬殊等深层次矛盾,仍待观察,惟可以肯定的是,努力後的成绩如何,市民尚可体谅,但若远离市民、漠视民心,那绝对不会得到市民原谅.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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