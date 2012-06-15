首批港股ETF或最快本月底推出

路透上海6月15日电---《中国证券报》周五报 导引述权威人士的话称,首批港股交易所交易基金(ETF)可能在6月底7月初推出,届时内地投资者投资港股将多了一种更便利的工具.

华夏基金与易方达基金之前已分别上报其设计的港股ETF方案,均通过合格境内机构投资者(QDII)的形式投资港股.证监会网站显示,由华夏基金与深圳证交所合作的香港恒生指数ETF、易方达基金与上海证交所合作的恒生中国企业ETF及其联接基金的审批申请,已於5月下旬向证监会报送了第一次反馈材料,距离获批仅一步之遥.

报 道指出,港股ETF的申赎确认周期为T＋2日,采用非担保交收模式.申赎均采用全现金替代模式,以人民币为主,同时增加了美元申赎通道.不仅打通了两个市场,而且能降低风险,可抑制资金过度炒作.

报 道还表示,除华夏和易方达外,多家基金公司亦在积极筹备推出跨境ETF产品.华安、华宝兴业、南方和嘉实等基金公司也准备推出标的指数为英国富时100指数、东证核心30指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数的跨境ETF产品.

而博时基金已为未来推出以标普500为标的的跨境ETF已埋下伏笔.近期募集结束的博时标普500的相关公告显示,若未来基金管理人推出同一标的指数的ETF,则该基金可在履行适当程序後采取ETF联接基金模式进行运作.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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