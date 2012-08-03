香港金管局称HIBOR机制下低报利率诱因相对小

消息人士称人行TLF到期未续做 现金回笼及逆回购和MLF放量可平稳对冲
路透香港2月16日 - 中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士周四表示，今日到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。
路透香港8月3日电---在主要国家金融监理单位纷纷检视同业拆息机制时,香港金融管理局周五指出,香港银行同业拆息(HIBOR)机制下低报利率的诱因相对小,目前也未发现不正常波动.
金管局助理总裁刘应彬撰文指出,在HIBOR定价是反映报价银行估计在一级信誉银行(prime bank)借入港元所需的利率,并非如伦敦银行同业拆息(LIBOR)的报价银行提交的是在市场上借贷成本利率,低报利率的诱因较小.
"港元利率衍生工具交易相对美元不太活跃,市场人士一般相信HIBOR报价银行联手造市的诱因较他们在伦敦的同业小."负责货币管理的刘应才在文章里说.
他表示,整体来说,金管局并未发现HIBOR定价有异常情况,或有不正常波动.
在LIBOR丑闻爆发後,金管局上月表示,香港银行公会正在重新检视HIBOR定价机制及管治架构,增加透明度及公信力.
刘应彬表示,金管局支持有关检讨并密切监察其发展.他同时提及,大量信贷合约和利率衍生工具采纳此一利率定价作为基础,一旦定价定义改变影响将非常深远,在检讨过程中必须顾及此点.
部份银行将LIBOR人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等数十家银行在接受调查,而巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.
欧盟执委会目前正对多项银行间基准利率是否遭到操纵展开调查,这些利率中包括欧元银行间拆放款利率(Euribor)、LIBOR与东京银行间拆放款利率(Tibor). (完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
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