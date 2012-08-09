香港《经济日报》：中国通胀跌近底 松货币费思量

（8月9日社评）

中国今天将公布7月通胀率,势跌穿2%,惟此已近谷底,国际粮价急升更加重通胀反弹压力.此对中央再松货币稳经济不无掣肘,故短期内虽有空间加码松银根,惟在加大偏松力度时,不会冒进,视乎经济实况边走边瞧.

然而,中国通胀虽再跌,但很可能已近底横行,再跌空间有限.因对通胀影响举足轻重的猪肉价格,在春节後拾级而下,中央忧价贱伤农,近日加大收购力度,令猪价止跌企稳.另一通胀关键因素,即国际油价亦显已见底.故中国第三季通胀可能呈底部横行,第四季更遇反弹压力,原因有二.

其一,国际粮价急升.今年环球天气反常,尤其美欧主要产粮区严重乾旱,令国际农产品价格急.如大豆价在最近两月升近30%,对作为最大大豆进口国的中国影响甚巨,国家发改委更已约谈中国食用油企业,要求暂缓将成本转嫁消费者.惟限价令仅权宜之计,倘国际粮价升升势头持续,势将推高中国农产价格.

其二,欧美年底前恐再印钞.近期中国通胀显着回落,亦受助於国际热钱撤出中国,特别是受欧债危机拖累,中国上季资本流出逾700亿美元.惟热钱不断找藉口炒作,在踩低中国获利後,不排除稍後会卷土重来,再涌中国.尤其欧美央行势在年底前再印钞救经济,全球更多泛滥热钱四出作浪兴风,中央对热钱再临而推高通胀的风险,不会不提防.

此令中央在松银根稳经济的力度上,有两个不无矛盾的考虑.一方面,既然通胀可能在第四季反弹,届时若再松银根势惹批评,故要设法推谷经济,就要抓紧第三季通胀见底的空间,密集推出松货币招数.另一方面,中央亦要提防此会加剧通胀在第四季反弹的凶猛度,若届时宏调被迫急转弯,势令经济与民生受折腾.

在权衡利害轻重下,中央可能采取的策略,是先加力踩油放水,务令经济在第三季已现反弹,但放水力度仍会审慎避免过急过猛,然後密切监察经济与通胀走势,按情况调节宏调力度.此中力度、节奏与时机的拿捏极考功夫,惟此正是中央稳经济、软着陆所必须克服的挑战.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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