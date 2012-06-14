香港《经济日报》：欧猪息未降 反弹难安稳

中国央行人民银行上周减息之後,西班牙正式向外救援亦获欧元集团及国际货币基金组织慷慨注资,对缓和市场对欧元区的不信任稍降温,但往後还是要看希腊这笔糊涂债如何了结.欧债拉布战太久,市场似乎不可能一夜间就能消除对其忧虑,欧盟要平息,未来所付代价及成本料更大.西班牙银行业虽已达成援助协议,但市场对该国融资能力的担忧未言放松,担心最终是该国政府、纳税者及债券持有人买单.惠誉周二就曾表示,西班牙距离其预算赤字的目标相差甚远,该国国债孳息攀升之势未能压得住,市场还在玩”猜猜猜”,谁是下个救援者,德国财长虽接受意大利传媒称,并不认为意大利将成为下一个受危机扩散效应打击的国家,但意大利10年期国债债息亦按奈不住升势,抽升逾6厘.

虽说这可能是对冲基金策动的心理战术,意大利银行状况又不像西班牙,据花旗分析师曾估算,如果处在极端压力下,意大利银行体系的资金缺口只会有500多亿港元.不过,视作市场信心指标的欧猪国国债息率持续攀升之势一日未受遏抑,反映现实是国债滚借的压力未释,经济增长已疲弱,开源艰难,中、长期又承担借债成本开支大升,节流又不能,对一国经济的伤害可想而知.这两年来看欧债问题的发展,归结总是有意识地让处境推到危机边缘处,再由政治力量渗出施救方案,反覆又反覆,至今没完没了.对小投资者来讲,面对如斯投资大环境,肯定是折磨,看反弹市成交也是400多亿港元,塘水滚塘鱼,有政策及佳绩刺激的可能是几日升势,之後又复淡静牛皮,再多几日可能又赖欧债危机杀到来打回原形甚至跌得更多.投资策略亦可以大概总结,在股势的反弹机会较小下,切忌追涨,撞上连日急跌後反以赌博之心捞,再”见好即收”.又或者是一味避重就轻,只有强烈政策推出时触动到相关股份的升势神经才炒作几手,到後也是要见好即收.