香港金管局获国家外管局批准增加7亿美元QFII投资额度

今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部
路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。
路透香港7月26日电---香港金管局周四表示,刚获国家外汇管理局批准增加合格境外机构投资者(QFII)投资额度7亿美元.
金管局发言人表示,在此次增加额度後,金管局的QFII投资额度增加至10亿美元.
通过QFII投资额度,金管局可投资於内地股票和债券.
金管局在声明中称,截至6月底止,外汇基金新资产类别的投资总市值约为1,000亿港元,尚待投资的承担额约为600亿港元.而有关QFII额度及早前公布内地银行间债券市场150亿元人民币的额度,均未计算在新资产类别的投资总市值及尚待投资的承担额.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。
路透北京3月1日 - 中国国务院新闻办公室“国新发布”客户端周三发布快讯称，将于周四（3月2日）上午10时举行新闻发布会，银监会主席郭树清将介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况。
路透北京3月1日 - 最新先行指标显示，中国制造业持续改善，2月财新制造业PMI回升至逾四年次高，并连续六个月高于荣枯分界线。主要指数中产出和新订单均较年初增长，出口表现尤为强劲；但制造业补库存进程能否持续还不确定，复苏之路仍难言一帆风顺。