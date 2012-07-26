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中国财经 | 2012年 7月 26日 星期四 18:41 BJT

香港金管局获国家外管局批准增加7亿美元QFII投资额度

路透香港7月26日电---香港金管局周四表示,刚获国家外汇管理局批准增加合格境外机构投资者(QFII)投资额度7亿美元.

金管局发言人表示,在此次增加额度後,金管局的QFII投资额度增加至10亿美元.

通过QFII投资额度,金管局可投资於内地股票和债券.

金管局在声明中称,截至6月底止,外汇基金新资产类别的投资总市值约为1,000亿港元,尚待投资的承担额约为600亿港元.而有关QFII额度及早前公布内地银行间债券市场150亿元人民币的额度,均未计算在新资产类别的投资总市值及尚待投资的承担额.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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