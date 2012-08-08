香港《信报》：希腊危机外弛内张 华尔街防欧元解体

（8月8日社评）

欧盟和国基会等“三头马车”完成对希腊改革进程的审查.国基会代表以“有成果,进展不错”来形容此行.但希腊局势明显外弛内张.外媒报导,美国华尔街开始着手筑起防护墙,严防欧元解体带来的伤害.照发展形势看,希腊债务危机逐步走上“命运揭盅”的终点阶段.

清楚看到,欧债危机在“政治因素”的干扰下,决定命运的力量,如今更多在於政客和选民互动的政治过程中.由财政紧缩激起社会利益冲突,政治化的後果,令危机处理和演化更波谲云诡.

在希腊和西班牙双双陷入极端危困之际,外媒透露,美国华尔街正开始采取行动,严防欧元解体风险传染.美国金融机构不仅利用信贷违约掉期等对冲工具,减少对欧元区的“风险暴露”.也设法消除交易对手风险,与借贷方重订合同,若一旦希腊或西班牙等负债国退出欧元体系,合同保障收回以欧元而非希腊德拉克马或西班牙比斯塔计价的款项,明显作出了危机即将恶化的准备,而矛头指向希腊等高危国可谓不言而喻.

据美国联储局上周公布的最新例会声明,强调环球金融市场的紧张波动,是加剧美国经济下行的最危险因素.因此,堵塞欧元解体风险外溢到美国金融体系,防范行动相信只会不断升级.

目前,欧洲央行施行新一轮证券购买计划(SMP)举棋未定.欧洲央行管理委员会成员Ardo Hansson前天透露,新购买计划将遵循救助基金设置的严格条件进行,甚至加入财政制约因素,意味新一轮购债计划,不仅有一个政策形成过程,亦难免渗入政治因素的干扰.因此,即使德国最後软化反对立场,但SMP短期内预料不易出台.

此时此刻,希腊本月底却有32亿欧元债券到期,该国副财长日前表示,希腊国库即将枯竭.明显看到,希腊只能从欧洲央行的紧急流动性援助机制寻得“救命稻草”,令金融市场的神经末梢再受针刺.但无论如何,从美国金融机构加紧防范欧罗解体风险可见,由外部和希腊内部自身所形成的“脱欧”压力,隐隐然有上升之势.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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