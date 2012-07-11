香港零售商铺租金高企 国际品牌涌入带动租金上升

路透香港7月11日电---物业顾问高力国际周三发表报告指出,香港中环皇后大道中和尖沙嘴广东道分别成为全球时装购物大道商舖租金排行第二和第三位;但以租金升幅计,则比最贵租金的纽约第五大道(Fifth Avenue)更高.

高力国际的报告称,截至3月底,皇后大道中和广东道每年的地舖租金均为1,831美元/平方尺,分别按年大增34.7%和30.2%.而纽约第五大道同期租金为2,633美元/平方尺,按年涨22.5%.

报告分析,零售商在开拓新市场时,不论是已发展及发展中市场,仍继续以一个或两个顶级购物地点为目标,藉此对冲风险,因而导致竞争商舖的情况转趋激烈,使租金大幅上升.

"尽管周边环境的挑战日增,在2012年进驻香港的国际时尚和高级消费品牌并无减少的迹象,继而带动香港零售租金上升."报告并预期,2012年全年,香港传统购物区的地舖平均租金将增长12%.

广东道是尖沙嘴购物区的心脏,而大型购物商场"海港城"更是内地游客必到之处.而皇后大道中也是不少初登陆香港的品牌建立旗舰店的地点,瑞典服装品牌H&M(HMb.ST)旗下的中档服饰品牌"COS"上月底就在此开业.

受到欧美经济欠佳,以及内地旅客来港消费额有所下降,加上基数较高,5月份香港本地零售销售值按年只有8.8%的升幅,为自2011年2月以来,首次录得单位数字升幅.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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