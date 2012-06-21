地产调控要把限购与促销结合 防止房价反弹--政协官员

路透北京6月21日电---中国政协经济委员会副主任李德水称,对房地产市场的调控政策要把限购与促销相结合,坚决防止房价反弹,并努力实现价格理性回归的调控目标.

新华社援引李德水周三在政协常委会会议的发言称,要认真解决好保障性住房发展中存在的一些实际问题.同时,他建议政府处理好政策的连续性、稳定性和灵活性的关系;处理好统一政策与分类指导的关系.

"对真正自用的购房者要出台一些优惠政策,鼓励他购房,对以投资和投机为目的的购房者,还要严格控制,并从简单的限购转向在销售环节高额征税和徵收房地产税来调控",他表示.

随着中国房地产调控继续显效,5月房价已连续第三个月同比下跌.但受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,且这已带动销售显现回暖迹象.

另外,针对目前世界经济总体上正处於急剧波动的时期,李德水坦言,在此环境下,中国应做好长期应对的打算,必须坚决避免经济出现大起大落.

"不仅今年而且今後几年内,世界经济仍将处於时好时坏、总体低迷的发展态势,处在一个全面调整的艰难阶段",他并分析认为,希腊退出欧元区和欧元的崩溃可能性极小.随着欧债危机逐步解决,欧元区和整个欧盟必将变得更加统一和团结.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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