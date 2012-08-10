房地产信托引发系统性风险可能不大--银监会官员

路透北京8月10日电---市场普遍预期2012年始,信托业迎来了房地产集合类信托的偿付高峰,银监会非银部主任柯卡生表示,今明两年,虽然个别公司的个别房地产信托项目存在风险隐患,但引发区域性、系统性风险的可能性不大.

周四在由平安信托举办的论坛上,柯卡生称,截至今年6月底,房地产信托业务余额6,953亿元人民币,占全行业受托资产总规模的12.81%,占比已明显减少.

"今明两年,集合类房地产信托需兑付的金额,在扣除次级受益人部分後,需要兑付给优先受益人(普通投资者)的分别为710.02亿元和1,842.52亿元."柯卡生称.

此前中金公司研究报告统计,2012年预计房地产信托到期规模2,234亿元,总还款额约2,500亿元;2013年预计到期规模2,816亿元,总还款额约3,100亿元.

柯卡生表示,房地产信托不太可能引发系统性风险原因还有:此类信托项目实行单独建账,单独核算,项目之间相互独立,风险不会彼此传递,而理性投资者数量增多,清算压力有所缓解,银监会对房地产信托业务风险防范采取了比较严格的监管措施.

据统计,资产在300万元以上的高端投资者认购金额占上述自然人投资者认购总规模的78.4%,这批投资者均具有较高的风险意识和承受能力.

信托业协会发布数据显示,截止今年二季度末,房地产信托余额为6,751.49亿元,较年初减少了130.82亿元,占比由年初的14.83%下降到12.81%,下降2.02个百分点.今年上半年累计新增投向房地产集合信托项目规模为638.26亿元,若加上单一信托项目,总计新增1,212.7亿元.

"当前及今後一段时期,我们的目标是:守住不发生系统性、区域性风险底线,努力防范和化解单体机构和单体业务风险. "柯卡生并称.

此外,在资产管理市场方面,信托目前将面临来自券商、保险、基金等机构的挑战,柯卡生认为,信托在资产管理领域仍拥有先发优势,当前市场竞争格局的新变化并未动摇信托公司继续稳健发展的基础,而是提供新的合作与发展机遇.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 林高丽

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