服务部门减计80亿美元 惠普警告或现季度巨亏

* 预计按一般公认会计原则(GAAP)第三季每股亏损为4.31-4.49美元

* 将替换服务部门主管

* 预计第三季扣除一次性项目的每股盈余(EPS)为1美元,华尔街预计为0.97美元

* 股价上涨2.4%,自2010年赫德离职後已跌逾50%

路透波士顿/纽约8月8日电---世界最大的电脑制造商--惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)警告称,在服务部门价值减计80亿美元后,可能出现巨大的季度亏损.该部门大部分是惠普在四年前以140亿美元收购EDS所得.

惠普也计划更换服务部门主管,该部门规模庞大但成长滞缓.新任执行长惠特曼(Meg Whitman)希望提高这个部门相较IBM(IBM.N)等同业的竞争实力.

惠普周三上调扣除一次性项目(如商誉减计)的季度获利展望,表明惠特曼削减成本支撑前景的努力正在取得进展.该公司并未提供上调获利展望的理由.

惠普股价上涨2.4%,收报19.41美元,因该公司上调展望令投资者感到宽慰.由於全球信息技术支出减弱,这些投资者原先预计该公司又会有一个糟糕的季度表现.

但分析师警告称,现在说惠普最糟糕时期已过为时尚早,尤其因公司并未解释为何上调扣除一次项目的季度获利展望.

惠普在对近期股价跌势、变化莫测的市场环境和服务部门财务表现进行评估後,决定在7月31日止的第三季登记80亿美元非现金支出.

分析师表示,这笔支出证实了一个投资者一直以来都知道的事实:惠普收购EDS的价格太高.後者是一家科技服务外包公司.

惠普2008年5月宣布的这笔交易一直不受华尔街青睐.批评人士质疑当时的执行长赫德为一家成长缓慢的公司付出的价格过高.

惠普定於8月22日收市後公布季度获利.

惠普也表示,对於5月时宣布裁员2.7万或8%人力的计划,目前的执行速度比之前预期要快.正因如此,该公司将第三季税前重组费用上调至多达17亿美元,此前估计为10亿美元.

惠普称,预计第三季每股亏损4.31-4.49美元,受减计和重组费用影响.

**需活化产品线**

分析师指出,该公司长期的成功取决於活化产品线的努力,例如开发可与苹果(AAPL.O)的iPad及搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)操作系统的手机等抗衡的产品.

据汤森路透I/B/E/S显示,华尔街分析师预计,惠普当前财年的营收将下降2.3%至1,230亿美元.

该公司并未就周三公布的营收展望置评.

惠普表示,目前预计扣除一次性项目的第三季每股盈余(EPS)约为1.00美元,分析师平均预估为0.97美元.

该公司先前预计EPS介於0.94-0.97美元.(完)

--编译 王翔琼/梁睿雪;审校 石冠兰/张明钧/程琳

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