汇控提列20亿美元拨备 应对反洗钱调查及赔偿不当销售的成本

路透伦敦7月30日电---汇丰控股(HSBA.L)行政总裁周一为该行在反洗钱控制事件上所犯错误致歉,该行已提取拨备20亿美元,用来覆盖美国当局开展调查以及针对英国客户不当销售进行赔偿的成本.

这家欧洲最大银行公布上半年基础获利同比下滑3%,称"已提列7亿美元拨备",用来覆盖"某些执法与监管事宜",此前美国参议院在本月发布报告称,汇丰控股公司文化受到"深度污染腐蚀",帮助客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球最危险最神秘的角落转移影子资金.

"在墨西哥和美国发生的事情很丢脸,让人尴尬,我们公司的所有人都为此感到很痛苦,"汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在电话会议上对分析师表示,并表示最终成本将会"高出许多".

"我们为之前犯下与反洗钱控制相关的错误道歉,高级管理层的首要工作是在已有措施基础上加强风险管理,确保合规更有效地实现,"欧智华称.

分析师曾表示,美国的调查最终可能导致约10亿美元的罚款.

汇控也是涉嫌全球利率操纵丑闻而被调查的数家银行之一.欧智华表示,已向监管方提交相关信息,但现在说结果会如何,或者估算罚金都为时过早.

汇控已经拨备13亿美元,用於补偿有关英国客户,这些客户包括受不当推销方式影响而买入贷款保险的个人,和买入利率对冲产品的小企业.

汇控公布截至6月底的六个月,银行税前获利127亿美元,较上年同期增长11%,高於分析师预估的125亿美元.

但基础获利同比下降3%至106亿美元,这部分获利未计入美国资产出售的收益和公司债券价值的损失.(完)

--编译 隋芬/白云;审校 张明钧/丁琦

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