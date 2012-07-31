《热点透视》汇丰控股财报遭欧美市场诉讼案件扯後腿

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 蔡美珍
路透伦敦7月30日电---汇丰控股(HSBA.L)没办法甩开它在发达经济体的麻烦.一年多以前,汇控新任行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)提出计划,要把重点放在新兴市场的业绩成长,但最新财报显示,汇控拨备了20亿美元,处理在英国的不当销售案件及在美国的洗钱案件.这些挫折只会更加强化汇控的战略方向改变.
汇控的体质足以承受这个打击:受助于资产剥离带来的一些收益,上半年税前获利127亿美元.扣掉税项及股利之後,剩余部分仍足以让汇控的核心第一类资本比例提高1个百分点以上,达到11.3%.
这份财报也为汇控的新战略提供广泛支持理由.香港及其他亚洲市场为汇控贡献三分之二的税前获利.多数成长是来自商业银行业务及投资银行部门,汇控的投行部门一反同业趋势,上半年收入大致与去年同期相当.
但汇控无法轻易摆脱在欧美市场的问题.为了在英国不当销售产品的案件,汇控认列了13亿美元支出,金额超出同业对手巴克莱(BARC.L).此外,汇控为美国洗钱案件拨备7亿美元,这个数字只是对美国司法部可能开罚金额的猜测.然後,汇控也有面临伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案件相关诉讼的风险,这部分汇控甚至还没开始估算.
这些难堪问题应该会更有利於欧智华推动战略,降低汇控在美国及部分欧洲市场的耕耘.这或许也会为他提供一臂之力,让传统上统合各国分支运作的汇控,转向集中化决策.不过,这种集中化作法似乎与英国官方政策方向冲突,英国当局希望银行业者建立防火墙隔离业务,目的是让国内银行业务拥有更多自主权,在发生危机时更容易切割.汇控为人称道的谨慎踏实,代表投资人仍然会暂时投下信任票.但如果有更多监管丑闻传出,这种看法可能会随之改变.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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