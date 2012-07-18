汇丰控股称将防止洗钱 美国国会议员对此存疑

路透华盛顿7月17日电---多位汇丰控股(HSBA.L)高阶主管周二在美国参议院一小组委员会上声称,该行已经修改其监控不当资金流动的方式,但参议员们怀疑这家曾经违反承诺的银行能否成功实践.

汇丰最高法律合规主管宣布他将去职,且称该行将关闭开曼群岛等海外秘密天堂的业务,但这些说词并未能平息参议员们对於该行牺牲公义以求获利的指控.

参议院常设调查委员会听证会召开前一天,已先行公布一份超过400页的报告,详细列出这家银行业者如何转移墨西哥、伊朗及叙利亚等全球最危险角落的资金.

尽管近10年来监管当局不断指出汇丰控股的洗钱问题,但这样的抨击却发生在银行业相当敏感的时刻,因此前摩根大通交易产生偏差及业界操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等丑闻相继爆发.

常设调查委员会主席莱文(Carl Levin)宣读一份汇丰控股在1993年要求集团成员恪守法律的声明,而莱文称这份声明的内容与汇控主管们周二的承诺没有太大差异.

汇控目前仍面临司法部的调查,罚款金额可能超过荷兰国际集团ING.AS6月时为和解类似指控所付出的创纪录6.19亿美元.

路透自行针对汇丰控股进行的调查显示,该行自2010年起在防制洗钱方面一直有漏洞,而之前多年中该行因为执行松散而遭到谴责.

莱文暗示若情况没有改善,则该行将面临银行执照遭吊销的风险,他并向汇控高层施压,质疑其是否为了获利就不去注意那些可疑活动.

即将下台的汇控法律合规主管David Bagley在听证会上表示,尽管已经执行改革,但已经到了该去职的时候.他同时在听证会上表示,该行将会关闭数以千计的开曼群岛帐户,以作为努力推动法律合规的一部分.

汇丰控股周二在伦敦市场收盘时下跌1.7%.多位分析师警告称,该行面临庞大的金融罚款风险,但其所面临的政治风险可能还要更高.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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