汇丰控股称将防止洗钱 美国国会议员对此存疑

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透华盛顿7月17日电---多位汇丰控股(HSBA.L)高阶主管周二在美国参议院一小组委员会上声称,该行已经修改其监控不当资金流动的方式,但参议员们怀疑这家曾经违反承诺的银行能否成功实践.
汇丰最高法律合规主管宣布他将去职,且称该行将关闭开曼群岛等海外秘密天堂的业务,但这些说词并未能平息参议员们对於该行牺牲公义以求获利的指控.
参议院常设调查委员会听证会召开前一天,已先行公布一份超过400页的报告,详细列出这家银行业者如何转移墨西哥、伊朗及叙利亚等全球最危险角落的资金.
尽管近10年来监管当局不断指出汇丰控股的洗钱问题,但这样的抨击却发生在银行业相当敏感的时刻,因此前摩根大通交易产生偏差及业界操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等丑闻相继爆发.
常设调查委员会主席莱文(Carl Levin)宣读一份汇丰控股在1993年要求集团成员恪守法律的声明,而莱文称这份声明的内容与汇控主管们周二的承诺没有太大差异.
汇控目前仍面临司法部的调查,罚款金额可能超过荷兰国际集团ING.AS6月时为和解类似指控所付出的创纪录6.19亿美元.
路透自行针对汇丰控股进行的调查显示,该行自2010年起在防制洗钱方面一直有漏洞,而之前多年中该行因为执行松散而遭到谴责.
莱文暗示若情况没有改善,则该行将面临银行执照遭吊销的风险,他并向汇控高层施压,质疑其是否为了获利就不去注意那些可疑活动.
即将下台的汇控法律合规主管David Bagley在听证会上表示,尽管已经执行改革,但已经到了该去职的时候.他同时在听证会上表示,该行将会关闭数以千计的开曼群岛帐户,以作为努力推动法律合规的一部分.
汇丰控股周二在伦敦市场收盘时下跌1.7%.多位分析师警告称,该行面临庞大的金融罚款风险,但其所面临的政治风险可能还要更高.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。
路透巴西利亚2月17日 - 巴西财政部副部长Jose Franco de Morais对路透表示，尽管今年市场行情改善已促使新兴市场上主权债发行如雨后春笋般涌现，但巴西政府目前并不打算发行国际债券。