专访：华为着眼与阿联酋Etisalat和沙特电信的固网管理协议

路透迪拜7月10日电(记者 Matt Smith)---华为中东地区交付和服务副总裁夏超杰表示，华为正在与阿联酋Etisalat和沙特电信（Saudi Telecom）进行谈判，以管理他们的固定网络。此举料将夯实华为在中东管理服务业的领头羊地位。

夏超杰还在一封电邮中表示，华为还在与其他几家中东电信运营商进行类似谈判，但他以保密协议为由拒绝提供这些运营商的名字。

华为是全球第二大电信设备制造商。

夏超杰对路透表示，华为与大多数中东运营商建立了强有力的夥伴关系，并不断寻找扩展合作的方式。

“我们通过不断采用新技术，并着眼提供固网管理服务来开拓机会。我们的团队启动了与中东所有固网合作夥伴的对话，包括沙特电信和阿联酋Etisalat，”他说。

Etisalat之前一直垄断着阿联酋的电信行业，而管理服务则是运营商将网络维护外包给第三方。

中东地区外包管理服务越发普遍，这种方式可以使运营商能更好地专注于产品推广和客户服务。

夏超杰表示，外包网络维护通常可令运营商减少13-20%的运营成本。

他估计去年中东管理服务业的价值约为10亿美元，声称华为在当地的市场份额为55%。他预计未来两到三年，该行业的营收将增加约18%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。