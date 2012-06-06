版本:
中国
时事要闻 | 2012年 6月 6日 星期三 16:38 BJT

胡锦涛将於6月14日至16日访问丹麦

路透哥本哈根6月6日电---丹麦官员周三称，中国国家主席胡锦涛将於6月14日至16日对丹麦进行正式访问。

丹麦首相办公室称，中方随行人员包括许多部长及其他决策者。双方将在哥本哈根举行会议，议题预计将围绕双边经济关系展开，还将涉及环境可持续性发展等领域。

对於丹麦从风力涡轮到海运等许多行业来说，中国是一个重要的市场。丹麦维斯塔斯（Vestas）(VWS.CO)是全球风能领军企业，马士基（A.P. Moller-Maersk）(MAERSKb.CO)是全球最大的集装箱运输公司。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐