胡锦涛将於6月14日至16日访问丹麦

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透哥本哈根6月6日电---丹麦官员周三称，中国国家主席胡锦涛将於6月14日至16日对丹麦进行正式访问。
丹麦首相办公室称，中方随行人员包括许多部长及其他决策者。双方将在哥本哈根举行会议，议题预计将围绕双边经济关系展开，还将涉及环境可持续性发展等领域。
对於丹麦从风力涡轮到海运等许多行业来说，中国是一个重要的市场。丹麦维斯塔斯（Vestas）(VWS.CO)是全球风能领军企业，马士基（A.P. Moller-Maersk）(MAERSKb.CO)是全球最大的集装箱运输公司。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。