湖南6月手足口病死亡17例--新华

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透北京7月15日电---新华社周日援引湖南省疾病预防控制中心的信息称，湖南省6月报告手足口病近3.5万例，死亡17例。
湖南省疾控中心官员称，今年气温较高是手足口病疫情较去年同期明显上升的主要原因。他们没有披露去年6月手足口病感染病例和死亡病例数字。
该省疾控中心建议家长和老师若发现儿童口、手、脚部长红皮疹，应送往医院就诊。
新华社报导称，湖南省卫生部门发布的数据显示，该省4月报告手足口病死亡19例。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”