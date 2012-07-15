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时事要闻 | 2012年 7月 16日 星期一 07:57 BJT

湖南6月手足口病死亡17例--新华

路透北京7月15日电---新华社周日援引湖南省疾病预防控制中心的信息称，湖南省6月报告手足口病近3.5万例，死亡17例。

湖南省疾控中心官员称，今年气温较高是手足口病疫情较去年同期明显上升的主要原因。他们没有披露去年6月手足口病感染病例和死亡病例数字。

该省疾控中心建议家长和老师若发现儿童口、手、脚部长红皮疹，应送往医院就诊。

新华社报导称，湖南省卫生部门发布的数据显示，该省4月报告手足口病死亡19例。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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