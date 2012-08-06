工行与宝钢合作建立国内首个中小企业网络融资平台

路透上海8月6日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)与宝钢集团共同研发的电子供应链融资系统近日投入使用,并实现贷款发放.这是国内第一个跨系统、跨区域的中小企业网络融资平台.

工行新闻稿称,通过该系统,宝钢遍布全国各地的3万余家供应商企业均可通过网络平台在线申请工行上海分行的融资服务,其中80%以上的单位为中小企业.在企业借款资料齐全的基础上,能做到一个工作日内完成贷款的审批与发放.

新闻稿指出,依托该网络融资平台,来自全国各地的宝钢上下游供应链企业不仅可以在线申请工行上海分行的保理融资、经销商融资等各类银行贷款业务,还能同时体验最便捷高效的全流程网络化操作,通过自主设置提款和还款的时间,充分发挥资金使用效率,最大程度地降低企业财务成本.

大型企业与银行合作,为其上下游供应链企业拓展融资渠道,不仅有利於企业维持有效的供应链体系,亦可使银行相应地减少贷款信用风险.此前国内最大电子商务企业阿里巴巴与建行(601939.SS)(0939.HK)合作,为阿里巴巴中小网络商户进行信用担保.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。