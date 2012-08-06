工行与宝钢合作建立国内首个中小企业网络融资平台

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海8月6日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)与宝钢集团共同研发的电子供应链融资系统近日投入使用,并实现贷款发放.这是国内第一个跨系统、跨区域的中小企业网络融资平台.
工行新闻稿称,通过该系统,宝钢遍布全国各地的3万余家供应商企业均可通过网络平台在线申请工行上海分行的融资服务,其中80%以上的单位为中小企业.在企业借款资料齐全的基础上,能做到一个工作日内完成贷款的审批与发放.
新闻稿指出,依托该网络融资平台,来自全国各地的宝钢上下游供应链企业不仅可以在线申请工行上海分行的保理融资、经销商融资等各类银行贷款业务,还能同时体验最便捷高效的全流程网络化操作,通过自主设置提款和还款的时间,充分发挥资金使用效率,最大程度地降低企业财务成本.
大型企业与银行合作,为其上下游供应链企业拓展融资渠道,不仅有利於企业维持有效的供应链体系,亦可使银行相应地减少贷款信用风险.此前国内最大电子商务企业阿里巴巴与建行(601939.SS)(0939.HK)合作,为阿里巴巴中小网络商户进行信用担保.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。