IMF认为欧元区问题对芬兰银行业者构成蔓延风险

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透赫尔辛基6月11日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,芬兰的银行虽然资本金稳健,但仍难抵挡欧元区问题"巨大"溢出效应的影响.
芬兰是在债务危机中保住AAA评级的四个欧元区成员国之一.
IMF发布报告称,芬兰金融业"在欧元区动荡中仍大致保持稳健,但脆弱性依然存在."
IMF表示,"欧元区金融业紧张形势料对银行业造成'巨大的'蔓延与去贡杆化风险,虽然(芬兰银行)对二线国家直接敞口不大."
IMF预计芬兰国内生产总值(GDP)今年将增长0.5%左右.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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