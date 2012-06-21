IMF称全球经济面临重大风险 呼吁共同行动降低失业率

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透6月21日电---国际货币基金组织(IMF)对欧债危机和部分富裕国家过度紧缩财政给全球经济带来的重大风险提出警告,并敦促各国共同采取措施降低失业率.
在致20国集团(G20)的综合报告中,IMF指出全球经济成长有疲软迹象,并单独指出欧元区危机仍是影响金融稳定的最直接威胁.
IMF认为,明年美国和一些发达经济体有过度紧缩财政的风险,而且油市可能带来负面的供应冲击.
报告称,"这样来看,从欧元区危机中决绝且快速脱身,并避免美国'财政悬崖',对全球经济持续复苏至关重要."
"近期发达经济体更需关注应对居高不下的失业率,同时做出更多努力来确保公共财政的稳健性,"IMF称.(完)
--编译 梁睿雪/兰秀娟;审校 徐文焰/戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。