IMF称全球经济面临重大风险 呼吁共同行动降低失业率

路透6月21日电---国际货币基金组织(IMF)对欧债危机和部分富裕国家过度紧缩财政给全球经济带来的重大风险提出警告,并敦促各国共同采取措施降低失业率.

在致20国集团(G20)的综合报告中,IMF指出全球经济成长有疲软迹象,并单独指出欧元区危机仍是影响金融稳定的最直接威胁.

IMF认为,明年美国和一些发达经济体有过度紧缩财政的风险,而且油市可能带来负面的供应冲击.

报告称,"这样来看,从欧元区危机中决绝且快速脱身,并避免美国'财政悬崖',对全球经济持续复苏至关重要."

"近期发达经济体更需关注应对居高不下的失业率,同时做出更多努力来确保公共财政的稳健性,"IMF称.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟;审校 徐文焰/戴素萍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。