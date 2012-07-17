IMF下调全球成长预估 新兴市场经济放缓

路透华盛顿7月16日电---国际货币基金组织(IMF)周一下调全球经济成长预估,并警告称如果欧元区领袖不以足够的魄力和速度平息欧债危机,全球经济前景还将进一步黯淡.

在对全球经济的半年体质检验中,IMF表示长期以来作为全球亮点的新兴市场国家受到欧洲经济乱局拖累.IMF称,这些国家出口降低,加上此前意在防患经济过热的政策,将使得经济放缓速度超过期望.

IMF将2013年全球经济增长预估从4月预估的4.1%下调至3.9%,将大多数发达及新兴经济体预估下调,IMF维持2012年经济成长预估为3.5%不变.

"弱化的全球经济前景下行风险持续显得突出,"IMF称."首当其冲的风险仍是政策举动延迟或不足将进一步使得欧洲危机升级."

美国股市周一收盘微跌,因投资者忧虑经济失去动能.

IMF称,发达经济体今年GDP仅将成长1.4%,明年为增长1.9%.

IMF亦下调了对新兴经济体的预估,预计新兴及开发中经济体2013年和2012年GDP将分别成长5.9%和5.6%.

IMF将欧元区2013年GDP增长预估下调至0.7%,并维持今年GDP萎缩0.3%的预估.该机构称其现在认为西班牙经济今明两年均将萎缩.

IMF大幅下修英国GDP增长预估,预计今年和2013年将分别增长0.2%和1.4%.4月时该机构称英国经济2012年和明年将分别增长0.8%和2.0%.

近几周来,中国、欧元区及英国央行均放松货币政策来支撑成长.美国联邦储备委员会(美联储,FED)称,如有需要,其将作出更多努力.

IMF称,欧洲央行有进一步放松政策的空间,并称新兴经济体的官员们应准备好应对贸易下降及资本流动波动增加.

**朝正确方向前进，但……**

IMF赞许欧洲领导人在6月峰会采纳的对抗危机举措是"朝正确方向迈进的措施",但称需进一步进行财政和金融整合.

IMF呼吁创立一个泛欧存款保险担保计划及一套解决破产银行的机制,并力促欧洲央行以"够宽大的条件"提供银行充足的流动性支持.

然而IMF也清楚表明,欧洲并非唯一的风险.

IMF称外界日益担心,华府正酝酿着一场针对美国明年初如何避免痛苦的自动减支和税负提高的政治角力.IMF略调降对美国的预估.

随着布什时代的减税政策期限届满,1.2万亿(兆)美元自动减支启动,美国面临着"财政悬崖"危机.这个预算紧缩力度足以使仍然疲弱的美国经济退回衰退.

IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在记者会指出,如果美国未能成功因应"财政悬崖",那可能给美国和其他发达经济体带来"巨大冲击".

美国在年底前料将触及16.4万亿美元的法定债务上限,如果国会不及时采取行动提高上限,该国将可能出现违约.

尽管金融市场相信,美国国会和白宫将找出方法避免财政翻车,但IMF警告,如果这种共识开始动摇,"有可能造成大幅度的市场不利反应".

IMF表示,尽管中国等新兴经济体增速或无法再达到10%的高水准,但这些国家仍可能维持强劲增长.

"确实地区情况各异,但普遍而言,我们认为(新兴经济体)将能够增加需求,能以相当高的速度增长,"布兰查德说.

"问题在於这些国家能否因应需求放缓?我们认为他们的确具备采取行动的政策空间,"他说,"就维持高增长而言,我们认为他们能做到."

今年稍早,新兴经济体的决策者们担忧大规模资本流入以及本币过度升值.现在,其担忧已经转向汇率快速贬值和波动性加剧.IMF指出,巴西雷亚尔和印度卢比等货币在不到一个季度的时间内已经贬值15-25%.

IMF将中国2012年成长预估从8.2%下调至8.0%,并称目前预计明年成长8.5%,低於此前预估的8.8%.

其将印度今年成长预估由6.9%调降至6.1%,将明年的成长预估从7.3%下调至6.5%.

同时,非洲经济今明两年仍料分别增长5.4%和5.3%,因该地区对於外部金融冲击依然相对隔离.

IMF表示,中东地区今年增长将更为强劲,得益於主要产油国增加产出,且利比亚经济从2011年的冲突中恢复,但维持明年成长预估在3.7%不变.(完)

--编译 石冠兰/兰秀娟/张若琪/王兴亚;审校 孙茉莉/张荻/程琳

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