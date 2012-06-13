拉加德敦促欧元区采取“果断举措”

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透华盛顿6月12日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德呼吁,欧洲决策者采取"果断举措"应对欧债危机.
"我们需要实施有助於稳定和经济成长的策略,稳定有利於经济增长,而经济成长反过来促进稳定,"她在华盛顿全球发展中心(Center for Global Development)举办的活动上表示.
"这必须从发达经济体开始,尤其是欧洲.决策者需要采取果断措施遏制欧债危机,"她并称.
政策制定者应瞄准将"非常宽松的"货币政策结合到一起,利用普通资源向银行提供直接支持,并且在财政上可行的情况下实行有利於经济成长的政策.
上月以来欧元区债务危机加剧,因投资者对於希腊可能退出欧元区的忧虑升温.
拉加德称,财政稳定意味着发达国家政府应制订出可信的中期计划,以降低公共债务.如果没有这种计划,有些国家可能很快被迫做出更大的调整.
她说,发展中国家表现相对较好,但如果全球状况恶化,也可能受到影响.(完)
--编译 肖群英/杜明霞;审校 孙茉莉
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