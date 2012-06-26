印度提振卢比举措力度不足 市场不买账

资料图片显示印度国旗。印度周一宣布支撑卢比的措施，包括将外资投资政府公债的上限提高50亿美元，但寄望更强力度行动来支撑卢比的市场对此却感到失望。上周五卢比触及纪录低位。 REUTERS/B Mathur

路透孟买/新德里6月25日电---印度周一宣布支撑卢比的措施,包括将外资投资政府公债的上限提高50亿美元,但寄望更强力度行动来支撑卢比的市场对此却感到失望.上周五卢比触及纪录低位.

在央行上调债券购买额度上限至200亿美元并宣布其他相对次要的举措後,卢比削减稍早因寄望更强力度行动而录得的涨幅.印度股市则挫跌.

Westpac驻新加坡资深外汇分析师,"嗯,这不是市场期待的'震慑'行动,只是我们要看看其他宣布的措施. 对美元兑卢比走高不感到意外."

"如果他们不能解决围绕资本流动的长期性问题,并提高国内零售业竞争从而帮助降低通胀压力,那麽我想市场只会感到失望."

这是印度决策者为解决经济信心下滑而最新祭出的举措.3月当季印度经济成长率为九年来最低.

今年以来,卢比延续2011年中开始的跌势并屡创纪录新低,年内迄今跌约7%,为路透观察到的亚洲表现最差货币.

在卢比又一次刷新低点後,印度财政部长慕克吉於上周六表示将於周一公布应对跌势的措施,从而激发市场的大肆揣摩.

慕克吉的讲话似乎让印度决策部门措手不及.慕克吉将於周二离任,参加总统一职的角逐.在印度,总统职位主要具有象征性意义.

三位通常应该知晓此类计划的财政部官员周末表示,并不清楚这些措施.

在位於新德里的财政部,官员们在时长超过三个小时的会议上匆忙进出.一度有一位与会者称,官员们自己都在试图"搞清楚"要做什麽.

里昂证券分析师Rajeev Malik在客户报告中称,"政府又一次毫无必要地吊高了市场的胃口,却只是让其失望."

措施公布前,卢比兑美元一度最高升达56.37,但在国内市场终场收报57.01/02,跌向上周五所创纪录低位57.32.

当日稍晚印度央行入市干预支撑卢比.

印度股市.BSESN周一收跌0.53%,在措施出炉前日内曾经上涨.

"拼拼凑凑的权宜之计无法解决印度宏观失衡的问题,"里昂证券的Malik写到.

**亚洲的落後者**

经济学家早就表示,印度需要改善其经济基本面来提振卢比,其中包括解决经常帐及财政赤字的问题.

批评者指出,印度政府需要削减燃料补贴,因为这项措施加重该国财政赤字,并导致挥霍性的需求,进而令经常帐及卢比承压.

"我认为这些措施对改善汇率处境将无法起到太大作用,因为让卢比遭殃的问题在於双赤字,只有削减财赤才能加以应对.那个任务要棘手得多."ICICI Securities Primary Dealership经济分析师A. Prasanna指出.

摩根士丹利估计,印度6月底经常帐赤字将扩大到720亿美元,远高於上年同期的赤字490亿美元.那将使经常帐赤字相当於印度国内生产总值(GDP)的4%-4.5%.

"需采取更严格的财政政策,将经常帐赤字降至约当GDP的2%-2.25%,并接受消费成长放慢,实施改革以改善企业环境,藉此激励外商直接投资(FDI)流入,才是能持久的解决之道."该行在周日一份报告指出.

央行周一公布的其他措施包括,放宽外资持有某些政府债券的时间限制,对更多类型外国买家开放债券证券投资,将主权财富基金、各国央行、养老基金和保险商纳入合格买家的名单.

印度还将外资持有某些长期基础建设债券的最短期间,从三年降至一年.

两名要求不具名的外资银行交易员表示,这些措施或无法带来大量的新资金流入,因为投资者担心卢比进一步贬值,将只会以完全对冲的形式引入美元资金.(完)

--编译 田建华/兰秀娟/张若琪;审校 郑茵/龚芳

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