印度部落与穆斯林发生冲突 至少17人死亡

路透印度古瓦哈提7月23日电（记者 Biswajyoti Das）---印度警方周一称，该国东北地区阿萨姆邦（Assam）的穆斯林移民与当地土著部落周末发生冲突，造成至少17人死亡，当中包括一名六个月大的婴儿，还有多人在冲突中受伤。

当地政府已经实施了宵禁，以防更多暴力冲突发生，联邦军队也已开进边远地区，应对可能出现更多暴力冲突的威胁。

Kokrajhar区公务员Donald Gilfellon称，约有5万村民仓惶逃离家园，前往救济营寻求庇护，当局已设立了37个救济营帮助难民，如有必要还会设立更多的救济营。

警方和当地官员称，上周五晚间，四名青年在阿萨姆邦Bodo部落占主导的Kokrajhar区遭一位身份不明的男子杀害，是引发冲突的导火索。Bodo部落武装成员怀疑当地穆斯林是杀人凶手，因而展开报复。

警方称，一些身份不明的团伙放火焚烧房屋、校舍和车辆，还持自动武器在人口密集地区肆意开火。警方表示，村民周日在河边发现一具六个月大婴儿的尸体，旁边还有一具女性尸体。

“有17人在暴力冲突中死亡，许多人因安全担忧逃离家园，住在了救济营，”一位不愿透露姓名的高级警官通过手机对路透说。

周一，该地区的企业、办公室及学校依然关闭，街道上也几无行人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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