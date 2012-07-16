加快基础设施投资仍是拉动经济增长见效最快的方式--中证报

路透北京7月16日电---中国国务院年中经济形势的会议召开在即,《中国证券报》分析文章称,预计会後有望出台的"稳增长"措施中,房地产调控政策料不会出现实质性放松,未来加快基础设施投资仍是拉动经济增长见效最快的方式.

中证报周一文章指出,目前中国推进"十二五"规划(2011-2015年)重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目.从发改委审批的项目观察,未来能源项目,以铁路、公路、机场、农田水利为主的基础设施建设,节能减排等领域将成为投资主要方向.

文章并援引相关消息称,中央政府鼓励地方政府在6月底前提交基础设施项目建议书以供审批,同时表示加快支持资金到位的速度.

"为应对当前经济增速回落,主流观点是着眼于短期,实施逆周期调节政策,适当加大重点项目建设,酌情放松银行体系资金向实体经济传导的管制约束,保住'增长底线'."文章指出.

中国国家信息中心上周五发布报告并称,在可预见的未来,投资仍然是经济增长的重要引擎.

此外业内人士表示,下半年积极的财政政策要继续扩大支出、扩大投资力度,但未来更重要的方面是继续加大结构性减税力度.

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

中国国务院总理温家宝上周末表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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