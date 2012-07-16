加快基础设施投资仍是拉动经济增长见效最快的方式--中证报

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月16日电---中国国务院年中经济形势的会议召开在即,《中国证券报》分析文章称,预计会後有望出台的"稳增长"措施中,房地产调控政策料不会出现实质性放松,未来加快基础设施投资仍是拉动经济增长见效最快的方式.
中证报周一文章指出,目前中国推进"十二五"规划(2011-2015年)重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目.从发改委审批的项目观察,未来能源项目,以铁路、公路、机场、农田水利为主的基础设施建设,节能减排等领域将成为投资主要方向.
文章并援引相关消息称,中央政府鼓励地方政府在6月底前提交基础设施项目建议书以供审批,同时表示加快支持资金到位的速度.
"为应对当前经济增速回落,主流观点是着眼于短期,实施逆周期调节政策,适当加大重点项目建设,酌情放松银行体系资金向实体经济传导的管制约束,保住'增长底线'."文章指出.
中国国家信息中心上周五发布报告并称,在可预见的未来,投资仍然是经济增长的重要引擎.
此外业内人士表示,下半年积极的财政政策要继续扩大支出、扩大投资力度,但未来更重要的方面是继续加大结构性减税力度.
中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.
中国国务院总理温家宝上周末表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。