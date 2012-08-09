即时观点：中国7月CPI低於2%符合预期 PPI续跌显经济仍疲软

路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.

当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,路透调查中值为下降2.5%.

主要数据:

--7月CPI同比上涨1.8%(路透调查中值为上涨1.7%),6月为上涨2.2%

--7月PPI同比下降2.9%(路透调查中值为-2.5%),6月为下降2.1%

--7月CPI环比上涨0.1%,PPI环比下降0.8%

--7月CPI中的食品价格同比上涨2.4%

以下为市场人士的评论:

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

预计中国整个三季度的平均CPI都将在2%以下的水平徘徊,形成全年底部.其中在翘尾因素的作用下,8月和9月的环比涨幅可能将稍上升,但不会很快,总体通货膨胀的趋势将呈现较平缓,暂无通货紧缩迹象.预计随着翘尾因素的消失和经济的逐步回暖,四季度CPI会反弹到2%以上水平.

政策空间上,预计年内还有两次下调存准的机会,且仍维持利率下调一次的判断.调利率的时间窗口最可能发生在本月,因若後期经济出现反弹,必要性将大大降低.不过目前只能说,我们预计减息的可能性会超过50%,这其中还有一些不确定因素.这主要包括,中央银行的季度货币政策报告提出8月份通货膨胀或回升;另外房价连续两个月反弹,将为调控带来压力.

--中银国际董事总经理、资深经济学家 程漫江:

CPI基本符合预期,PPI略低一些,说明整体经济还是比较差.

预计7月、8月可能是全年CPI的低点,之後还是会逐渐反弹.主要是因为粮食情况比较特殊,此前还有媒体报导传成美国可能停止玉米的出口,所以未来物价还是会向上走.

PPI降幅较大,根源还是产能过剩引发的周期性调整.像黑色金属、有色金属等商品价格应该说不是很容易回升.预计未来PPI可能会有小的反弹,但总体止跌回升目前还看不到.

总体上看,降准在预期范围内,关键是看降几次的问题.至于降息还是有些分歧,但(我们)预计年内再降一次利率还是有必要的.

--西班牙对外银行驻香港亚洲首席经济学家 STEPHEN SCHWARTZ:

我们之前预计7月CPI同比上涨1.8%.但PPI比我们预期以及上月的稍低.这主要反映了原材料价格下滑,也不算很大的意外.

我认为,未来数月通胀压力会减小,理论上看,PPI传导到CPI有一定的时滞.CPI到今年年底都会维持在低位.预计年底大约在3%,远低於中国政府4%的目标.这就给了决策者更多刺激经济增长的空间.

我们将关注下午公布的生产、投资和消费数据,判断工业生产活动是否回暖或企稳.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

7月CPI基本符合预期,食品类环比价格仍处下跌趋势,主要受肉食品和水产品下跌影响,食品同比上涨均值比历史均值低,下跌有基数原因;非食品价格上涨是近三个月的新高,後期油价和大宗商品上涨,非食品价格未来几个月稳定上涨态势.

预计7月CPI会是年内新低,8月会略有回升,在1.9%左右.四季度CPI预计也不会太高,总体水平在2.3%左右.全年在2.7%左右.

PPI比预期跌幅略高,跟需求不振有很大关系.原油最近涨了一些,其它原材料和钢材铁矿石还是比较低迷,PPI仍有下跌趋势,但大幅下跌趋势会放缓,随着国内刺激政策起效,工业品的需求会上升,预计PPI全年在-1%左右.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

CPI符合我们预期,预计三季度都将维持在2%以下的低位,四季度後两个月可能小幅上升,在2.3-2.4%,全年能保持在3%以下,年内通胀不会是影响经济运行和宏观决策的主要因素了.

PPI数据仍不太好,说明7月宏观经济可能仍在底部徘徊.

目前的政策重心放在稳增长,物价下来後货币政策操作是有空间的,利率和存款准备金率都有下调的空间,我们认为後者的可能性更大些,利率连续两次下调後,基准利率并不太高,而且利率降低带来一个问题,对实体经济的支撑不是很强,对房价的支撑反而特别明显.而房价一起来又会面临调控的压力,这就会面临两难.再者,国际上对利率方面都以维持不变为主,为避免利差扩大,也会限制国内利率下调.

综合来说,不排除年内有一次利率下调,但存款准备金率频率更高,大概有1-3次,每次0.5个百分点.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

CPI基本符合预期,但PPI明显低於预期.不过CPI环比比(兴业)估值略高一些,预计年内出现通缩的机率很小.

但对於一个外向程度很高的经济体来说,如果人民币汇率不能灵活调整,宏观经济弱势恐怕会延续更长时间,我们恐怕要做好"1997-2002年重来"的准备.

暂时没有必要降息,因为目前两次降息之後,负面效应开始显现,主要就是房地产有所反弹;而且贷款利率下浮区间已经打开,要让它发挥作用.

但准备金率可以下调,虽然央行频频动用逆回购向市场"输血",但小缺口可以用逆回购,大缺口还是要靠降准.

--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅:

CPI的回落在预料之中,食品价格一直控制得比较好,翘尾因素也在降低,预计三季度CPI涨幅也会维持在1.8%左右,这也给宏观调控提供了空间和机会.

不过,PPI持续下跌,且幅度不小,一方面与企业去库存化有关,这也是三四季度工业企业面临的主要压力,同时也反映出工业品生产领域需求不旺,结合近期公布的发电量、钢铁产量、PMI等一系列数据看,生产领域的工业状况仍旧低迷,预计三季度的反弹也是温和反弹,GDP增幅预计在7.8%,仍在8%以下.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

CPI数据基本符合预期,当月食品价格同比上涨主要受下半月天气影响有关.7月CPI预计会是全年的底部,8月可能会涨得慢一点,但四季度会涨得快一些.

PPI还处在加速去库存中,环比下降速度会减缓,美国QE3压力比较大,国际大宗商品还是上涨,未来下拉的动力不存在,料PPI三季度应是全年底部.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

CPI和PPI数据基本符合预期.实际上,相对於通胀时期数据的多发性,通缩时期数据更符合潜在规律,也更容易预测.估计本月应该是PPI的拐点了;由於猪周期上升期因素已在酝酿,豆粕等产品的价格上升也会形成助推,我们估计CPI也同样会在三季度见底.CPI目前并不是主要逻辑,更重要的是PPI,它的见底将有助於中游企业利润的回升.且随着PPI的见底,目前微观层面的底部正在形成.

**相关背景**

--中国国家发展和改革委员会本周二表示,当前中国生猪产能持续偏高,价格可能继续低位运行一段时间.为稳定市场价格,将启动新一轮冻猪肉收储工作.

--中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.

--央行此前发布二季度货币政策执行报告称,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 林高丽/曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。