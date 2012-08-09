即时观点：中国7月CPI低於2%符合预期 PPI续跌显经济仍疲软

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.
当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,路透调查中值为下降2.5%.
主要数据:
--7月CPI同比上涨1.8%(路透调查中值为上涨1.7%),6月为上涨2.2%
--7月PPI同比下降2.9%(路透调查中值为-2.5%),6月为下降2.1%
--7月CPI环比上涨0.1%,PPI环比下降0.8%
--7月CPI中的食品价格同比上涨2.4%
以下为市场人士的评论:
--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:
预计中国整个三季度的平均CPI都将在2%以下的水平徘徊,形成全年底部.其中在翘尾因素的作用下,8月和9月的环比涨幅可能将稍上升,但不会很快,总体通货膨胀的趋势将呈现较平缓,暂无通货紧缩迹象.预计随着翘尾因素的消失和经济的逐步回暖,四季度CPI会反弹到2%以上水平.
政策空间上,预计年内还有两次下调存准的机会,且仍维持利率下调一次的判断.调利率的时间窗口最可能发生在本月,因若後期经济出现反弹,必要性将大大降低.不过目前只能说,我们预计减息的可能性会超过50%,这其中还有一些不确定因素.这主要包括,中央银行的季度货币政策报告提出8月份通货膨胀或回升;另外房价连续两个月反弹,将为调控带来压力.
--中银国际董事总经理、资深经济学家 程漫江:
CPI基本符合预期,PPI略低一些,说明整体经济还是比较差.
预计7月、8月可能是全年CPI的低点,之後还是会逐渐反弹.主要是因为粮食情况比较特殊,此前还有媒体报导传成美国可能停止玉米的出口,所以未来物价还是会向上走.
PPI降幅较大,根源还是产能过剩引发的周期性调整.像黑色金属、有色金属等商品价格应该说不是很容易回升.预计未来PPI可能会有小的反弹,但总体止跌回升目前还看不到.
总体上看,降准在预期范围内,关键是看降几次的问题.至于降息还是有些分歧,但(我们)预计年内再降一次利率还是有必要的.
--西班牙对外银行驻香港亚洲首席经济学家 STEPHEN SCHWARTZ:
我们之前预计7月CPI同比上涨1.8%.但PPI比我们预期以及上月的稍低.这主要反映了原材料价格下滑,也不算很大的意外.
我认为,未来数月通胀压力会减小,理论上看,PPI传导到CPI有一定的时滞.CPI到今年年底都会维持在低位.预计年底大约在3%,远低於中国政府4%的目标.这就给了决策者更多刺激经济增长的空间.
我们将关注下午公布的生产、投资和消费数据,判断工业生产活动是否回暖或企稳.
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
7月CPI基本符合预期,食品类环比价格仍处下跌趋势,主要受肉食品和水产品下跌影响,食品同比上涨均值比历史均值低,下跌有基数原因;非食品价格上涨是近三个月的新高,後期油价和大宗商品上涨,非食品价格未来几个月稳定上涨态势.
预计7月CPI会是年内新低,8月会略有回升,在1.9%左右.四季度CPI预计也不会太高,总体水平在2.3%左右.全年在2.7%左右.
PPI比预期跌幅略高,跟需求不振有很大关系.原油最近涨了一些,其它原材料和钢材铁矿石还是比较低迷,PPI仍有下跌趋势,但大幅下跌趋势会放缓,随着国内刺激政策起效,工业品的需求会上升,预计PPI全年在-1%左右.
--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:
CPI符合我们预期,预计三季度都将维持在2%以下的低位,四季度後两个月可能小幅上升,在2.3-2.4%,全年能保持在3%以下,年内通胀不会是影响经济运行和宏观决策的主要因素了.
PPI数据仍不太好,说明7月宏观经济可能仍在底部徘徊.
目前的政策重心放在稳增长,物价下来後货币政策操作是有空间的,利率和存款准备金率都有下调的空间,我们认为後者的可能性更大些,利率连续两次下调後,基准利率并不太高,而且利率降低带来一个问题,对实体经济的支撑不是很强,对房价的支撑反而特别明显.而房价一起来又会面临调控的压力,这就会面临两难.再者,国际上对利率方面都以维持不变为主,为避免利差扩大,也会限制国内利率下调.
综合来说,不排除年内有一次利率下调,但存款准备金率频率更高,大概有1-3次,每次0.5个百分点.
--兴业银行首席经济学家 鲁政委:
CPI基本符合预期,但PPI明显低於预期.不过CPI环比比(兴业)估值略高一些,预计年内出现通缩的机率很小.
但对於一个外向程度很高的经济体来说,如果人民币汇率不能灵活调整,宏观经济弱势恐怕会延续更长时间,我们恐怕要做好"1997-2002年重来"的准备.
暂时没有必要降息,因为目前两次降息之後,负面效应开始显现,主要就是房地产有所反弹;而且贷款利率下浮区间已经打开,要让它发挥作用.
但准备金率可以下调,虽然央行频频动用逆回购向市场"输血",但小缺口可以用逆回购,大缺口还是要靠降准.
--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅:
CPI的回落在预料之中,食品价格一直控制得比较好,翘尾因素也在降低,预计三季度CPI涨幅也会维持在1.8%左右,这也给宏观调控提供了空间和机会.
不过,PPI持续下跌,且幅度不小,一方面与企业去库存化有关,这也是三四季度工业企业面临的主要压力,同时也反映出工业品生产领域需求不旺,结合近期公布的发电量、钢铁产量、PMI等一系列数据看,生产领域的工业状况仍旧低迷,预计三季度的反弹也是温和反弹,GDP增幅预计在7.8%,仍在8%以下.
--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:
CPI数据基本符合预期,当月食品价格同比上涨主要受下半月天气影响有关.7月CPI预计会是全年的底部,8月可能会涨得慢一点,但四季度会涨得快一些.
PPI还处在加速去库存中,环比下降速度会减缓,美国QE3压力比较大,国际大宗商品还是上涨,未来下拉的动力不存在,料PPI三季度应是全年底部.
--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:
CPI和PPI数据基本符合预期.实际上,相对於通胀时期数据的多发性,通缩时期数据更符合潜在规律,也更容易预测.估计本月应该是PPI的拐点了;由於猪周期上升期因素已在酝酿,豆粕等产品的价格上升也会形成助推,我们估计CPI也同样会在三季度见底.CPI目前并不是主要逻辑,更重要的是PPI,它的见底将有助於中游企业利润的回升.且随着PPI的见底,目前微观层面的底部正在形成.
**相关背景**
--中国国家发展和改革委员会本周二表示,当前中国生猪产能持续偏高,价格可能继续低位运行一段时间.为稳定市场价格,将启动新一轮冻猪肉收储工作.
--中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.
--央行此前发布二季度货币政策执行报告称,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 林高丽/曾祥进
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