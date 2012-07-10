即时观点：中国6月出口超预期但进口欠佳

路透7月10日电---中国海关周二公布,6月出口同比增长11.3%,优於预期;但进口明显逊於预期,同比仅增6.3%.

当月贸易顺差高达317.3亿美元,为2009年1月(当时顺差391亿美元)以来最大.

主要数据:

--6月出口同比增长11.3%(路透调查中值为9.9%);前月为15.3%.

--6月进口同比增长6.3%(路透调查中值为12.7%);前月为12.7%.

--6月贸易顺差317.3亿美元(路透调查中值为210亿美元);前月为顺差187亿美元.

以下为市场人士的评论:

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:进口远低於预期,说明一方面进口商品的量没上来,另外一方面,美元指数攀升,大宗商品价格下跌,那麽进口价格也没上来.这说明国内需求比较疲弱,很可能1-6月的固定资产投资同比增幅跌破20%,6月新增贷款或也逊於预期.在货币政策预调微调的同时,还需要财政政策在前面起到一个引导作用,比如说在水利、保障房、农业和新兴产业方面加快审批速度,出台一些政策鼓励民间资本进入等等.预计全年进口同比增幅在10%-12%的水平,出口同比增幅在8%-10%.

--国盛证券研究所所长 周明剑:6月顺差317亿美元,比预期高,主因是进口下降太快,受国内需求下降和大宗商品进口下降有关,石油价格下降对进口额有影响.6月进出口整体数据低於预期,特别是国内需求在下降,进口数量比出口数量下降快,国内需求不振,特别是投资速度下降.这可以看出国内宏观经济不容乐观.在这个时点上,国家可以战略上增加物资储备,但如果战略储备力度不加大,则全年顺差可能要加大.

--中国农业银行战略规划部宏观经济金融研究处 付兵涛

6月份实际的进出口数据与预期都有一定的差距,至少表明二点:进口差于预期显示市场对中国经济在二季度的下滑程度预估不足;而出口强於预期,说明前期出台的各项稳定经济的政策已经呈现效果,下半年不应该太过於悲观.

而从实际的调研情况看,出口大省广东、浙江等地的企业,6月份的确已经出现不同程度的好转.这是各项政策统一发力的结果,特别是与人民币汇率与美元保持了基本稳定甚至还略有贬值有关.

建议下半年继续稳定人民币/美元汇率,并且扩大人民币与其他货币直接交易的改革,除日圆直接交易外,澳大利亚元、新西兰元、英磅等,都应该逐步加入直接交易的队伍,从而摆脱美元过於强大的影响.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

进口低於预期主要有两个原因,一个是6月大宗商品价格下降得比较快,一个是国内需求也有所萎缩.这导致外贸顺差高於预期.

发改委正在大力审批项目,可以观察一下国内投资需求是否能被带动起来.如果未能带动,则下半年贸易顺差还会保持在相对较高水平,即月度顺差在200亿元左右.

现在各主要国家和地区都在实行量化宽松政策,这对中国出口是有利的.而且美国的就业数据也在触底回升,进一步萎缩的可能性不大.这使得中国今年出口增速达到8-10%还是有可能的.

虽然贸易顺差比较大,但过去几个月的外汇占款都比较低,说明投资者对人民币升值不抱太大希望,一些资金外流.所以较大的顺差对人民币升值的压力并不大.尤其今年以来,金砖四国的其他几国货币已经贬值10-15%,人民币汇率则保持平稳.

--交通银行金融研究中心宏观分析师 陆志明:

进口下降比较多,与预期相距较大,进口与国内经济发展状况密切相关,已公布的二季度经济数据不太理想,国内进口需求可能也随着经济下滑有所放缓.另外国际上大宗商品价格也处在相对低的位置.

下一阶段,进出口状况相对还是比较弱,因为国际经济复苏状况不太乐观,美国经济之前恢复较好,但这一阶段也在放缓,欧洲明显好转的可能性也不是很大,新兴市场国家经济放缓的速度比发达国家更快一些.我们目前判断,三季度外贸形势不会特别好.对全年的进出口维持之前的判断,出口同比增速10%,进口13%.

(6月)顺差比我们预期得好一些.外部要求人民币升值的压力可能会有所增加,总体来看,全年升值幅度应比去年收窄,在1-2%.

--中国中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

6月出口跟预期差不多,进口比预期要差一些,总体处於预期之中,受国内需求萎靡影响,今年全年顺差可能会扩大,而不是像之前大家预期收窄的判断.

出口三季度预计要比二季度要差,去年三季度出口基数较高,但今年增幅不如去年,5-6月出口高增长,跟奥运有关,中国出口奥运相关产品较多,但三季度出口会回到个位数增长,而进口最多10%.数字不会高.

料四季度中国经济会有所回升,但中国经济必须要调整结构,如果再走老路,那就是吹泡沫,等泡沫破灭就会走日本经济覆辙,如果要是改革就必须要忍受阵痛,等1-2年经济增速降低,结构调整.没有疼痛,就没有新生.

**相关背景**

-- 中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低;当月PPI同比下降2.1%,连续第四个月为负值,并创下31个月最低.

--中国央行自7月6日(周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.

--中国国务院总理温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.

--中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势依然严峻,不确定不稳定因素增多,外部冲击不容低估,确保完成全年外贸增长目标任务艰巨.中国今年设定的进出口增长目标为10%.(完)

-发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红

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