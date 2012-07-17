英特尔调降营收展望 PC销售低迷

* 巴西和中国市场丧失动能

* 欧洲复苏慢于市场预期

* 股价下跌

路透旧金山7月17日电---美国晶片大厂英特尔(INTC.O)预计当前季度营收疲弱,增强了对全球经济低迷以及消费者兴致缺乏正打压个人电脑(PC)销售的担忧.

欧美经济不稳以及消费者越来越青睐苹果(AAPL.O)的iPad平板电脑已令个人电脑产业遭受打击.

英特尔还下调2012会计年度营收成长预估至3-5%,之前预估在"较高的个位数".这符合许多投资者近期调低後的预期,为起初遭到抛售的公司股票提供了缓冲.

Caris & Company分析师Craig Ellis表示,"宏观经济事件的影响在第二季已经发散,人们认为高个位数增长率难以实现.若英特尔仍坚持这个预估,会让市场感到担忧,但他们并没有."

受全球PC销售逊於预期的忧虑打压,英特尔股价自4月末以来已经下跌了约10%.目前公司股票预估市盈率在10倍左右.

而欧洲和中国销售令人失望让对手超微半导体(AMD)AMD.N上周调降第二季营收展望,更助燃PC销售放缓疑虑.

近几季来,中国和其他新兴市场都是增长的关键来源,帮助弥补了欧美疲弱的影响.

"新兴市场,特别是中国和巴西仍有出色成长,但由於国内生产总值(GDP)的调整及汇率波动而正呈现缓和."英特尔首席执行官(CEO)欧德宁(Paul Otellini)在电话会议中告诉分析师.

欧德宁表示欧洲和美国消费者市场的复苏料较之前的预计缓慢.他并称全球企业资讯科技(IT)支出需求正一如预期扩大.

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加拿大皇家银行分析师Doug Freedman指出,英特尔对当季的预测低於季节性正常水准.

"正常的季节性个人电脑需求应显示第三季成长至少在9-10%,英特尔的指引远低於这一水准."

英特尔在全球PC处理器市场占到80%的份额,但在快速成长的平板电脑或智能电话领域尚未取得重大进展,这些领域的产品多使用英国ARM HoldingsARM.L技术为基础的晶片(芯片).

英特尔正大力鼓吹"超级本(Ultrabook)"超薄笔记型电脑这个新类型,希望能为PC市场注入一些热情.

许多分析师担心,戴尔DELL.O、华硕(2357.TW)、惠普(HPQ.N)及其他厂商生产的超级本具备触摸屏及其他高端特性,这将使得该产品对於一些消费者而言过於昂贵.

公司高管在电话会议上暗示,英特尔无意调降芯片价格以压低超级本的价格,此举将损及毛利润率.

短期PC销售可能减缓,因有些消费者考虑延迟购买直至微软推出新的Windows 8操作系统.该系统料在10月推出.

英特尔公布第二季营收135亿美元,高於去年同期的130.3亿美元,但低於市场预估的135.6亿美元.

英特尔预计目前第三季的营收将为143亿美元,加减5亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估均值为146亿美元.

第二季GAAP净利为28亿美元,上年同期为29.5亿美元.GAAP每股盈余(EPS)为0.54美元,分析师预估为0.52美元.

英特尔称,第二季非GAAP毛利率为64%,并维持全年毛利率预估在64%不变.

公布业绩後,英特尔盘後一度下滑1.5%,之後缩减跌幅.常规交易时段,该股收高约1%,报25.38美元.(完)

--编译 张荻/张若琪/王兴亚;审校 徐文焰

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