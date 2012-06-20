国际油价跌幅再破中国油价调整临界值--息旺能源

联想集团出售物业发展公司股权予融创中国 获利近17亿港元
路透香港3月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四称，以约16.17亿元人民币（约合18.25亿港元）出售主要从事物业发展的成都联创融锦投资的49%股权予融创中国，预计获利近17亿港元。
路透北京6月20日电---行业网站息旺能源(C1)数据显示,截至周二(19日),三地原油加权均价变化率较6月7日下跌达4.2%,再次突破4%的调价临界值.
按中国现行的成品油定价机制,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格;但由於机制要求两次调价之间需要有一个月间隔,本次调价窗口最早可能在7月11日打开.
此前发改委已於5月10日和6月9日连续两次下调成品油价,今年国内成品油价格已经历四次调整.由於发改委没有对外公布油价计算公式,包括息旺在内的行业组织均自行推算价格变化,以粗略预计成品油价格调整的时点.
布兰特原油期货周三盘中报95.86美元/桶,仍在上交易时段创出的17个月底点附近.
按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布兰特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.
发改委3月亦曾表态,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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