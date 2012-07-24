国际贷款人检查组重返希腊 将决定是否收回救生索

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
* 国际贷款人检查组再访希腊
* 将决定是否继续发放援助资金
* 希腊未按进度达到援助协议所要求的条件
路透雅典7月24日电---国际贷款人检查小组周二返回希腊,以重新推动希腊停滞不前的经济方案,并将决定是让该国继续获取1,300亿欧元援助资金,还是任其破产.
希腊在达到援助协议所要求的目标上已落後进度,主要归因於三个月之久的政治僵局,亦因改革面临工会与特殊利益团体的抗拒.此前希腊的两次大选都未产生明确多数派,阻碍了内阁组建.
本月稍早,三方国际贷款人--国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会与欧洲央行(ECB)告知希腊由保守党牵头的新联合政府,如若拿不出成果,希腊将不会获得更多资金.
希腊把达不到税收收入与预算赤字目标归咎於经济衰退超出预期,并希望再获得两年的宽限期,暂不对公众实施更严苛财政举措.希腊今年国内生产总值(GDP)或将萎缩大约7%,民众已经在忍受加税、削减支出、减薪与创纪录的失业率.
到今年年底,希腊GDP自2008年以来的累计萎缩幅度恐达到约五分之一,近四分之一的人将没有工作.
三方国际贷款人官员表示,雅典未能落实提振经济成长的措施,比如计划开展的私有化、大规模税改和放开一些封闭市场和岗位.
三方机构一个小组周一晚间抵达了雅典,周二早间将与希腊各部门召开会议.代表团负责人则将在本周稍晚到达,定於周四与希腊财政部长史托纳拉斯会面.
史托纳拉斯面临重新协商救援条款的政治压力--社会党和左翼党派称当前援助条款是错误的,惩罚的只是穷人.
史托纳拉斯已表示,在证明新政府可信度前,不会要求援助条款延期或改变.要证明可信度,首先要从2013-14年度价值117亿欧元的节支计划着手,这项措施本应在6月就拟定.
国际贷款方代表团负责人数日後即将抵达,希腊官员表示,该国政府还只实现了约80亿欧元规模的减支,目前正匆忙填补差距.
**严厉警告**
欧盟和IMF在官方声明中均表示,希腊撙节计划的执行步伐落後于日程安排,而需要重新启动才可能获得更多援金,下一笔资金预计不会在9月前拨付.
IMF发言人周一称,"IMF代表团将於7月24日开始与希腊当局磋商如何使希腊经济计划重回正轨."
与此同时,三家国际贷款人或许不得不向希腊发放一笔过渡性贷款,让其偿付将於8月底到期的23亿欧元债券,以避免希腊破产,并挽救意大利和西班牙免受金融市场冲击,但这一切也依赖於本周的磋商.
分析师称,一旦对希腊放松立场,将可能在其他地方引发问题.Capital Economics的Ben May指出,若国际贷款人同意再给希腊两年时间来把赤字与GDP之比削减到3%,恐怕就不得不额外向该国放贷400亿欧元,从而挤占西班牙等受困大国的援助资金.
三方国际贷款人将在希腊逗留尽可能长的时间,一些官员表示,此番访问希腊将持续至少一周或甚至更久.他们或将敦促希腊在今年采取更多措施,这无疑会动摇希腊执政联盟,并激发反对党左翼激进联盟党(SYRIZA)的抗议.(完)
--编译 隋芬/梁睿雪/肖群英;审校 张若琪/隋芬
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