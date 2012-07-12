俄国家杜马通过加强互联网管制立法

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透莫斯科7月11日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯下议院（国家杜马）周三通过一项网络立法，反对人士称该法律将被用於互联网审查，打击对政治话题的公开讨论。
俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党称，该法律旨在打击儿童色情。根据立法，被视为含有有害及非法信息的网站从11月1日起将被记录在案。
但该法律引起反对派的警觉，维基百科俄文网也於周二关停网页一天以示抗议。
反对派领导人称，该法律能让Facebook和Twitter等网站在没有法庭命令的情况下被关闭，旨在阻止他们的抗议活动。反对派通过社交网站安排反普京的示威活动。
官方黑名单将被用来记录含有儿童色情图片、指导如何制毒吸毒以及可从何处获得毒品等网页的域名，以及呼吁自杀和散布自杀方法的网站。
按照该法律，基於法庭裁决或联邦执行机构的批准，更多网站可以被列入黑名单。
俄罗斯通信部长Nikolai Nikiforov在记者会上称，这项立法有待进一步完善，但不应干涉信息自由。
提出该立法议案的统一俄罗斯党表示，对该法律的指责“毫无依据”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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