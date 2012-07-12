俄国家杜马通过加强互联网管制立法

路透莫斯科7月11日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯下议院（国家杜马）周三通过一项网络立法，反对人士称该法律将被用於互联网审查，打击对政治话题的公开讨论。

俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党称，该法律旨在打击儿童色情。根据立法，被视为含有有害及非法信息的网站从11月1日起将被记录在案。

但该法律引起反对派的警觉，维基百科俄文网也於周二关停网页一天以示抗议。

反对派领导人称，该法律能让Facebook和Twitter等网站在没有法庭命令的情况下被关闭，旨在阻止他们的抗议活动。反对派通过社交网站安排反普京的示威活动。

官方黑名单将被用来记录含有儿童色情图片、指导如何制毒吸毒以及可从何处获得毒品等网页的域名，以及呼吁自杀和散布自杀方法的网站。

按照该法律，基於法庭裁决或联邦执行机构的批准，更多网站可以被列入黑名单。

俄罗斯通信部长Nikolai Nikiforov在记者会上称，这项立法有待进一步完善，但不应干涉信息自由。

提出该立法议案的统一俄罗斯党表示，对该法律的指责“毫无依据”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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