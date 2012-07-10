专访：通用汽车在华销量放缓 俄罗斯填补缺口

路透北京7月9日电(记者 Norihiko Shirouzu)---通用汽车(GM.N)一名高管对路透表示，通用汽车在中国的销量不再惊人，但今年上半年在俄罗斯和其他新兴市场的强劲增长正迅速填补这一缺口。

通用全球运营主管Tim Lee在周五接受采访时称：“尽管中国的销量依然强劲……但不再是我们前几年看到的那种惊人的增长。”

俄罗斯的中产阶级消费者成为通用的拯救者，缓解了中国经济放缓对通用带来的影响。中国经济的放缓导致很多汽车制造商的库存大幅上升，随之带来利润的下滑。通用在印度和东南亚国家也面临困境。

Lee说，通用的知名度在俄罗斯‘相当低’，“但如今我们回归并真正打入这一市场。”当然，在过去十年，通用在中国的表现非常好，并还将有可观增长。“但我认为俄罗斯可与中国相提并论。”

在刚刚结束的2012年上半年，通用汽车在俄罗斯的销量总计约为13.64万辆，比去年同期高出21%。尽管相比其上半年在中国140万的销量而言，俄罗斯的销量只是九牛一毛，但通用在俄罗斯的销售增长率是在中国的两倍。今年上半年通用在中国的销量同比增加11%。就在两年前，通用汽车在中国的销量以年均50%的速度增长。

根据通用汽车提供的数据，上述成果以及通用汽车对中东地区、韩国和澳大利亚的深入，使通用全球运营部今年上半年的整体销量增加至大约200万辆，高於2011年同期180万的销量，约占通用全部新车销量的40%。

通用全球运营部位於上海，负责亚洲、非洲、中东和俄罗斯等一系列新兴市场。

位於上海的汽车咨询公司Automotive Foresight总经理张豫表示，通用的销售成绩说明，该公司正在全世界的新兴市场执行非常好的平衡战略。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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