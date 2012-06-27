对投资者而言下半年最大风险或是风平浪静

2012年4月27日，一名交易员在纽约证券交易所工作。或许2012年下半年对投资人来说，最大的震撼就是一切安然无恙，世界并没有分崩离析。 REUTERS/Andrew Burton

* 全球投资人的乐观气氛年中前再次消退

* 普遍的低迷看法,引发极端的相对价格和资产配置

* "尾部风险"对许多基金来说可能是最坏的消息

记者 Mike Dolan 编译 王冠中/王洋/龚芳

路透伦敦6月27日电---或许2012年下半年对投资人来说,最大的震撼就是一切安然无恙,世界并没有分崩离析.

又是一年的银行业资金紧俏、欧元区债务危机和令人失望的全球成长,而股市和债市也已经来到年中时分,年初的乐观气氛已经消退,就和去年及前年的情况一样.

但在今年,低迷气氛已然弥漫.欧洲对於控制欧元区债务危机无能为力,成为市场最大的沮丧因素,也有人怀疑,历经五年的信贷危机,可能已经造成西方经济萎缩,而且这种情况可能持续十年.

全球成长和获利预估再次遭下修;欧元区瓦解的可能性,即使没反映在投资部位上,也普遍存在投资人的脑海中;对於中国和印度等大型新兴经济体硬着陆的忧虑蔓延;而美国明年预算紧缩的可能冲击也让人忐忑不安.

没有人能指责策略师和基金经理过度乐观.

被突如其来的信用紧缩搞得晕头转向後,投资人现在也神经质地对任何负面"尾部风险"作对冲,这类事件或许可能性不高,不过一旦发生冲击会很大.

但这种坚决的悲观看法是否已经反映在市场上?而投资人的部位是否向现已呈现负面的现金和最高评级公债实质回报严重扭曲?

"要注意尾部风险是一个双向概念,而我们只是在自担风险地侧重关注不利的那一面,"摩根大通资产管理策略师David Shairp说,指出旗下的跨资产基金已上调股票相较债券的敞口,且欧股持仓策略从减持转为增持.

欧债危机以及围绕美国大选的财政辩论,其迂回曲折很难事先去预言.不过Shairp表示,假设能够避免最坏的情况,有可能收获积极的一些因素.

日趋下降但仍为正值的全球通胀率就是其中之一.大宗商品价格回落以及油价同比下降20%,拉低了通胀率.假设这种通缩因素允许各国央行进一步放松货币政策,从而增加消费者的购买力,那麽对於未抱奢望的市场来说,这种结果可能是一大惊喜.

"在投资者惴惴不安且在选择资产类别时力求避险的时期,若有积极的因素,可能会促使资金回流股市,"Shairp说.

**会有惊喜?**

那麽现在市场上的布仓倾斜程度如何呢?

股价走势停滞不前.如果剔除乐观情绪带动的跳涨和恐慌性下跌的部分,MSCI明晟全球股指回到了2012年初的水平,这也是2010年初的水平.

不过恐惧因素和尾部风险对冲在债市更为明显.在通胀率处於1.5-1.7%的低水平之下,美国、德国和英国的10年期政府公债收益率(殖利率)今年进一步下降,自2010年初以来已几乎拦腰斩半.

央行屡次买债、商业银行面临的购买更多本国公债的监管压力,以及养老基金的"去风险化",都是压低公债收益率的重要因素.但投资者态度的转变则更为普遍.

据路透5月对基金经理所做调查显示,全球投资资产配置中的现金部位比重再度劲扬至超过7%,已回到雷曼兄弟垮台以来未见的水位.

基金经理大举撤除股票仓位,全球资产配置中股票累计持仓比重在5月跌破50%,至雷曼垮台导致经济衰退以来的低点.

但这种资产配置变化对相对估值所产生的影响,引起了很多基金经理的兴趣,尤其是在欧洲.欧元危机促使投资人远走高飞,且打压区域经济前景.而这意味着,股票未来相对於高评级政府债券的报酬(即"股票风险溢价")仍远高於历史均值.

此外,汤森路透Starmine数据显示,西欧股票价格目前暗示未来五年每股盈余(EPS)每年降幅超过4%,而东欧股票同期每年降幅超过10%.

"投资人普遍为诸多短期波动及杂音所扰.但假若证诸历史,我们正处於均值反转环节的话,当前就有许多股票的估值颇具吸引力,"汇丰全球资产管理公司的投资策略主管Philip Poole指出.

"价格自此劲扬是完全可以被理解的.现在很难看到这个催化剂,但你必须想到有许多很糟糕的负面消息已然反映在价格当中."(完)

--译文审校 隋芬

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