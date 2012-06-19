iPad应用Songza可根据场合生成歌单

路透多伦多6月18日电（记者 Natasha Baker）---希望在晨练时听到充满活力的歌吗？希望在快下班时听到提神的歌吗？名为Songza的iPad应用能够根据场合自动生成歌单供用户选择。

Songza是一家互联网电台，成立於2007年，本月早些时候推出了这个iPad应用，此前该应用的iPhone版和网络版获得了好评。该应用意在帮助用户选择最适合情境的歌单。

“我们努力创造世界上最好的歌单和听歌体验，”Songza联合创始人Elias Roman说道。

该应用的核心部分是“专人服务”（concierge service），可根据日期、时间、情境和用户习惯等判断用户可能处於何种情境或参与哪些活动。

“我们根据用户的使用习惯改变情境、过滤器和歌单，”另外一名联合创始人Peter Asbill表示。

“我们的想法是迅速向用户提供三个可供选择的歌单，无论他们在什麽情景下或喜欢什麽类型的歌曲，他们都会喜欢这些歌单。”Asbill说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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