《阳歌专栏》中移动能否引进iPhone关键看高通

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabiz.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**联想和恒大地产遭卖空狙击**

夏日来临，做空者开始寻找新的猎物，联想(0992.HK)和恒大地产(3333.HK)“中招”，做空者旨在利用投资者对中国在美上市企业的会计信息疑虑。上周晚些时候，负面消息传出後，联想和恒大地产股价应声大幅下挫，跌幅分别高达11%和18%。两家公司随後均发表了澄清公告，但两家公司挫跌表明，国际投资者显然仍对中国公司股票心存疑虑。去年，中国公司频曝会计丑闻，其中许多是由做空者揭露出来。投资者仍存疑虑预示离岸首次公开募股（IPO）市场很难很快出现好转。因市况不佳，今年香港和纽约新股上市大幅放缓。

让我们分别看一下这两起案例，看看到底发生了什麽事情，让投资者如此惊慌失措。联想方面，我只能从公司公告中寻找答案，因为我没看到引发抛售的原始报 道。但根据联想公告，一则未透露消息来源的报告显然称，联想已大幅下调2012年个人电脑（PC）发货预估。联想表示绝无此事，并预计在可预见的未来，其PC增速将继续快於整体市场。

恒大地产则遭到小型研究机构Citron的狙击。一些读者或许还记得，去年底今年初的时候，杀毒软件商奇虎360QIHU.N遭Citron系列做空。同样，Citron对恒大地产的数据提出质疑，促使恒大地产发表冗长公告，否认财报存在问题。坦率地说，我对恒大地产遭做空并不惊讶，因为尽管中国政府采取严厉措施，试图为中国过热的楼市降温，恒大地产仍经常发布公告，吹嘘其销售业绩。在这种情况下，任何稍对恒大地产数据质疑的报告，都容易引发投资者抛售，这一点也不令人惊讶，因为投资者在想，为何其它地产商“遇冷”，恒大地产却能幸免。

从更广的角度来看，联想和恒大地产“中招”表明，做空者仍能利用投资者对中国公司股票的谨慎心态，未来数月或出现更多类似情况，例如，做空中国概念股的浑水公司（Muddy Waters）或将回归。

一句话：联想和恒大地产遭做空袭击表明，投资者对海外上市的中国公司股票仍存谨慎心态，今年夏季很可能出现更多类似事件。

**中国移动能否引进iPhone关键要看高通**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)正传出一些有意思的信号，看似其停滞不前的引进苹果(AAPL.O)iPhone的计划取得进展，其发展电子商务的行动也有积极信号。

引进iPhone对於提振中国移动亟需的业务扩张及其表现疲弱的3G网络，有巨大潜力。中国移动的3G网络存在一些技术问题，且宣传力度大为不足。我们先来看一下引进iPhone的进展。

中国媒体援引中国移动新任董事长奚国华的话报导称，中国移动与苹果合作的最大制约因素是高通(QCOM.O)，而非中国移动与苹果。

熟悉中国移动的人应该清楚，中国移动的3G网络基於国产的TD-SCDMA标准，这一标准问题颇多，且除中国外没有任何地方使用。

且不说TD-SCDMA存在的技术问题，该标准仅能在中国使用意味着，任何为中国移动3G网络制造手机或网络设备的公司，都需花费大量时间与资源开发新产品，而因为TD-SCDMA技术无法在别的国家使用，这些产品的销售潜力将极为有限。

中国移动让苹果生产基於TD-SCDMA标准iPhone的谈判已持续逾一年之久，但尚无迹象表明双方会达成协议。

我之前以为，因为销售潜力受限，苹果不情愿花费大量资源开发TD-SCDMA版iPhone，但从奚国华披露的情况来看，中国移动与苹果实际上似乎已经达成协议，只是在等待高通为TD-SCDMA版iPhone开发芯片。

如果情况真是这样，我很有信心认为高通可能很快将开发这种芯片，因为该公司希望与中国移动以及整个中国市场保持良好关系。

因此，中国移动仍有希望於今年底前与苹果达成引进iPhone的协议，从而有助大幅提振该公司被竞争对手中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)迅速蚕食的3G业务。

再看一下另一则对中国移动来说比较重大的新闻。媒体报导称，中国移动与中国银联达成协议，以统一二者的电子支付标准。报导称，中国移动同意放弃其自有的电子支付标准，转而使用银联标准。

这似乎是一个明智举动，因为银联显然是中国领头的电子支付结算网络运营商，因而拥有银联的支持，对中国移动电子商务发展的成功至关重要。

这一协议对银联来说也是一大利好。我之前预计，银联可能会宣布今年底前在中国大陆和香港两地上市的计划，从而为投资者涉足中国金融服务领域提供一个有吸引力、高增长的投资机会。

一句话：中国移动新任董事长奚国华的最新表态说明，该公司仍有希望就引进iPhone与苹果达成协议，而时间点可能在年底前；该公司与银联的协议，也将大力助推其电子商务的发展。（完）

编译：黎黎/张家伟 发稿：程芳

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