伊朗媒体称暗杀核科学家的凶手落网

法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透迪拜6月14日电（记者 Marcus George）---伊朗国家媒体周四报 道称，该国已抓捕涉嫌暗杀伊朗两位核科学家的凶手。伊朗仍在追查试图破坏其核项目的责任人。
嫌犯被指控利用磁性炸弹暗杀两位核科学家，这两位核科学家分别是伊朗原子能组织（AEOI）的一位物理学家和纳坦兹（Natanz）铀浓缩厂的副主任。
伊朗曾指责以色列和美国是暗杀事件的幕後黑手，称他们目的是为打击伊朗核项目。但美国对此予以否认，以色列则不愿发表评论。
AEOI物理学家Majid Shahriari在2010年遇害，穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）今年1月遇害。
据伊朗电视台Press TV网站发布的伊朗情报部公告称：“主要暗杀凶犯……身份得到确认，且经过一系列快速的授权行动後，已被抓捕并转移到拘留场所。”
自2010年以来，至少有四名与伊朗核项目相关的科学家被暗杀，现任AEOI主管Fereydoun Abbasi Davani也曾受过伤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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