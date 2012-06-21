伊朗核谈判未获突破 外交途径或将山穷水尽

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透莫斯科/伦敦6月20日电（记者 Justyna Pawlak/William Maclean）---在限制伊朗核项目问题上，西方可能尚未停止外交努力，但本周莫斯科谈判未获突破，令外交途径解决伊朗核问题看似命悬一线。
为提防以色列袭击伊朗，伊朗及其谈判方希望举行谈判，即使只是最小规模地推进，但周一及周二在莫斯科的谈判失败。
7月3日，伊朗和六国将在伊斯坦布尔举行技术层面的後续会议，但双方未就进一步政治谈判达成一致。预计西方国家将在未来两周对伊朗实施严厉的贸易制裁。
政治风险咨询机构欧亚集团（Eurasia Group）的库普坎（Cliff Kupchan）称：“外交途径（解决问题）即将走到尽头。双方都低估了推进谈判的困难。（谈判）几乎没有进展，表明各方实质上分歧很大。”
位於美国的伊朗专家帕西（Trita Parsi）称，如果不能积极进行妥协，爆发战争的可能性将更大。
一名西方外交人士称：“看似伊朗人还未决定接受对其核项目设限，要是他们还没做出这一决定，那麽，其他国家的讨论真的没用。”
“伊朗的确要求召开这次专家会议，俄罗斯也希望如此，所以我们同意了。但我们的感觉是，不会取得多少进展。但没有人会彻底关上谈判的门。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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