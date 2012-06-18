伊朗与六国在莫斯科开始举行谈判

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透莫斯科6月18日电---外交官称，伊朗与六国周一在莫斯科举行谈判，以减少在伊朗核问题上的分歧，并避免中东出现新的战争威胁。
美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国希望说服伊朗停止生产高浓缩铀，因怀疑伊朗试图制造核武器。
伊朗否认其核项目有军事目的，并希望西方国家放松对其采取的经济制裁。
“谈判已经开始，”一名参加谈判的匿名外交官表示。
西方外交官曾表示，莫斯科会谈不大可能取得重大突破，双方都不肯先做出让步。
六国希望伊朗表态愿意缓解外界最为担忧的问题，并希望与伊朗达成协议，对细节进行谈判。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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