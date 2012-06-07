伊朗原油亚洲买家亟需对策维持进口

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 伊朗原油亚洲买家通过其他途径将进口来源多样化
* 在伊朗受到制裁前,沙特产量升至十年高位
* 美国和欧盟制裁将於近期实施
* 油轮保险是一个关键问题
路透北京/东京6月6日电---伊朗原油的亚洲买主还有几周时间来想办法维持原油进口,不冒犯西方迄今对伊朗石油贸易最为严厉的制裁.目前为止,他们的应对方案仍难以捉摸.
一年前,伊朗约有三分之二的原油出口至中国、日本、印度和韩国,或每日约145万桶,进而为其政府赢得关键的外汇流入.西方国家指控伊朗政府运作秘密的核武器计划.
在欧盟和美国实施新的制裁後,进口规模已经下降约五分之一,而且在本月末金融限制开始生效後,进口或进一步下降.
业内消息人士透露,韩国炼厂已经放弃.他们从7月1日开始将转向其他原油供应来源.
中国、印度和日本在努力应对最为头痛的问题--欧盟7月1日起禁止为伊朗运输原油的油轮提供担保,他们在考虑进行主权担保.
全球油轮保险市场主要由欧洲控制,因此亚洲买主发现,要更换强制性保险就算不是毫无可能,也是极为困难;对一艘超级油轮而言,强制性保险包括10亿美元人身损害及污染责任险保障.
"只要是有责任感的金融机构,没有任何一家会小看这种风险,"海运保险公司Skuld资深副总裁Jonathan Hare."这并不表示无法成案,但这会需要政府或承保方提供重大承诺."
诚然,其他供应来源绰绰有余,亚洲石油采购大国可以不需要伊朗原油.
此外,全球经济成长也在放缓,受伊朗制裁措施影响的众多国家,也就不必那麽急着寻找其他供应来源,同时,原油消费国宣称伊朗原油供给中断可能损害经济成长的论调,也更加站不住脚.
"我们所担心的不是供给,而是需求,"一中国炼油商的主管称.
一些国家,特别是中国及印度,也不希望完全切断伊朗石油进口,担心这会影响与伊朗的关系.
**保险难题**
如果炼油商打算在7月取得伊朗原油,未来一周就必须开始租用油轮,这可能是亚洲原油买主是否找出变通方法的第一个徵兆.
韩国业界消息人士表示,韩国准备在制裁措施实施生效时,暂停所有伊朗原油进口;韩国与伊朗签有一份每日20万桶的进口协定.
日本可能也会比照办理,除非日本政府决定为油轮提供主权保险担保.日本正在安排一项法案,好让政府能够提供保险保障.
日本2011年下半年的伊朗进口数量减少15-22%,因此3月时获得美国给予制裁措施豁免的待遇,但在欧盟的保险禁令上仍是碰钉子.
"我们在等待政府提出解决对策.没有保险,我们没办法作生意,"日本一家进口商的消息人士称.
中国及印度也都考虑为油轮提供主权担保.但即使没有这类保障,业界消息人士预期中印两国仍会继续进口伊朗原油.
由於缺乏其他选择,中国将付钱给伊朗完成石油交运及保险,而业界消息人士称,印度的船运公司将以缩水的保险额度运送原油.
美国的金融制裁措施将在6月底实施生效,制裁的目标是削减伊朗石油出口收入及核计画的资金.
欧洲的制裁措施将在7月1日生效,其中包括欧盟石油禁运.
这些制裁已经产生巨大影响,因相关金融网络遭切断,与伊朗之间难以进行贸易付款.
印度已经以印度卢比支付一些油款,伊朗则以石油及黄金交换粮食.
**需求疲软**
摩根士丹利的研究人员估计,伊朗4月石油出口已下滑到略低於每日170万桶.2011年时出口量为每日220万桶.
去年年底美国总统奥巴马签署制裁措施生效,之後欧盟也通过制裁措施,当时油价上扬,有助减轻伊朗因出口下滑而遭遇的损失.
但目前油价已经比当时下跌20%.
美国重要盟友--最大产油国沙特阿拉伯目前产油量为30年来最高.亚洲进口石油国家也转向其他中东原油供应来源,设法代替伊朗石油.
"由於石油输出国组织(OPEC)产量达到最高,且全球库存上升,我们不太可能会面临短缺,"石油顾问公司Purvin & Gertz资深合夥人Victor Shum称."沙特阿拉伯绝对已为伊朗供应中断作好了准备."
沙特阿拉伯石油部长欧那密5月表示,全球石油供过於求的幅度约为每日150万桶.
中国是伊朗石油最大客户,中国4月表观石油需求跌至六个月低点,而且是至少三年来首度同比下降.
官方数据显示,中国4月进口沙特阿拉伯原油数量同比增加14%,由安哥拉及俄罗斯进口数量也增加.
日本及印度也都转向沙特阿拉伯及其他OPEC国家,进口更多石油,取代伊朗.
"沙特阿拉伯及科威特等中东国家的供应相当充裕,"一中国石油贸易商表示.
"此外,中国石油需求也在放缓,因此时机有利於中国石油业者应对欧盟对伊朗的制裁."
今年以来,韩国及印度的伊朗石油进口量同比减少10%,日本及中国则减少约30%.(完)
--编译 李爽/蔡美珍;审校 张明钧/侯向明
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